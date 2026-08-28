Brandserie in Leoben: Zehn Mistkübel brannten in einer Nacht

Gleich an mehreren Orten im Stadtgebiet standen Freitagfrüh zehn Mistkübel in Flammen. Polizei und Feuerwehr waren zwischen 2.30 und 5 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar.

Ausgangspunkt des Einsatzes war eine ausgelöste Brandmeldeanlage. Gegen 2.30 Uhr wurde deshalb eine Polizeistreife zu einem Mistkübelbrand beim Ausgang eines Busbahnhofes in der Nähe eines Einkaufszentrums gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, war der Kleinbrand bereits gelöscht. Im Einsatz standen die Feuerwehren Leoben Stadt und Leoben Göss.

Weitere Brände

Damit war der Einsatz jedoch noch nicht vorbei. Zwischen 3 und 5 Uhr bemerkten die Beamten weitere brennende Metallmistkübel im Stadtgebiet von Leoben. Betroffen waren der Bereich Glacispark, die Krottendorfergasse und die Roseggerstraße. Auch am Radweg Bermenweg wurden Kleinbrände festgestellt.

Zehn Mistkübel

Insgesamt gerieten am Freitagfrüh, dem 28. August 2026, zehn Mistkübel in Brand. Die festgestellten Kleinbrände konnten gelöscht werden. Nach Angaben der Polizei wurde bei den Vorfällen niemand verletzt. Warum die Mistkübel Feuer fingen, ist derzeit noch nicht geklärt.

Polizei ermittelt

Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. „Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Erzherzog Johann Straße, Tel. Nr.: 059 133/6392, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.