„Ich malte mir die Seele aus dem Leib“: So wurde aus einer Keller-Idee ein Kunstverein

Aus einem Corona-Hobby im Keller wurde ein kreativer Treffpunkt mit viel Herz. Silvia Spelic zeigt mit den Kreativen Pinseln, dass Kunst in Gleisdorf Menschen verbindet und helfen kann.

Als während der Corona-Zeit das öffentliche Leben stillstand, fand Silvia Spelic im Keller ihres Hauses einen neuen Zugang zu sich selbst. Sie begann zu malen, obwohl sie davor weder einen Kurs besucht noch jemals ein Bild gemalt hatte. Trotzdem! „Ich malte mir die Seele aus dem Leib“, erzählt die Gleisdorferin. Entstanden sind daraus nicht nur viele Bilder, sondern auch ein gemeinnütziger Hobbykunstverein: Die kreativen Pinsel.

Eine Idee bekommt Farbe

Zunächst stellte sich für Spelic eine ganz praktische Frage: Wohin mit all den Bildern? Verwandte wurden beschenkt, Werke für wohltätige Zwecke gespendet. Bei einer Ausstellung im Forum Kloster Gleisdorf lernte sie schließlich eine andere Hobbymalerin kennen. „So entwickelte sich der Plan, gemeinsam einen Raum für Hobbykunst zu schaffen“, sagt Spelic.

„Wir wollen alles richtig machen“

Der Weg zum eigenen Vereinslokal in der Bürgergasse war nicht leicht. Die Gründerinnen organisierten Inventar über Willhaben, renovierten Möbel und machten aus einer gemieteten Lokalität nach und nach einen gemütlichen Treffpunkt. „Wir kämpften uns mit Statuten ab, mit Behördengängen, um ja alles richtig zu machen“, erinnert sich Spelic. Finanzielle Unterstützung habe es von keiner Seite gegeben.

Offene Malnachmittage für alle

Im August 2024 stellte sich der Verein bei einer kleinen Ausstellung im Freien erstmals vor. Dadurch kamen neue Mitglieder. Sechs davon sind heute regelmäßig vor Ort, vier weitere kommen spontan vorbei. Gemeinsam wird gemalt, ausprobiert und voneinander gelernt. „Neue Ideen entstanden, Freundschaften wurden geschlossen“, beschreibt Spelic die Atmosphäre. Zu den offenen Malnachmittagen jeden Dienstag und Freitag sind auch neue Besucher herzlich willkommen. „Egal, ob man drei Stunden Zeit hat oder einfach nur mal malen probieren will. Leinwände, Farben, Pinsel und Schürzen sind vorhanden.“

©“Die kreativen Pinsel“ Gemeinnütziger Hobbykunstverein Gleisdorf | Die Kunstwerke, die bei den kreativen Pinseln entstehen bekommen Raum im Vereinslokal.

„Im Mittelpunkt steht Kreativität“

Die Miete für das Vereinslokal wird gemeinsam getragen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 100 Euro, zusätzlich gibt es eine Box für freiwillige Spenden. „Wir sind alle Pensionisten“, sagt Spelic offen. Deshalb gebe jede und jeder, was gerade möglich sei. Im Mittelpunkt soll nicht das Geld stehen, sondern die Möglichkeit, kreativ zu sein.

Kunst, die hilft

Neben den Malnachmittagen organisiert der Verein Ausstellungen, Tage der offenen Tür, Adventmärkte und Bilderflohmärkte. Außerdem spenden die Mitglieder eigene Bilder für Charity-Aktionen, deren Erlös zur Gänze an soziale oder gemeinnützige Zwecke geht. „Helfen durch unsere Bilder ist bei uns großgeschrieben“, betont Spelic. Unterstützt wurden etwa die Rollenden Engel, das SOS-Kinderdorf, Familien in Not und Tierschutzprojekte.

Die gute Seele aus Gleisdorf

Dass Kunst und soziales Engagement bei Silvia Spelic eng verbunden sind, hat mit ihrer Lebensgeschichte zu tun. Die gelernte Kauffrau lebte ihre Kreativität schon früh im Laientheater aus. Während des Krieges im damaligen Jugoslawien organisierte sie Hilfsgütertransporte, unterstützte den Wiederaufbau eines Waisenhauses in Osijek und brachte 30 Kinder zu Patenfamilien nach Gleisdorf. „Meine Berufung die ganzen Jahre über war es, zu helfen, wo Not ist“, sagt sie.

Bilder, die nicht wegschauen

Spelics Bilder sind bunt, kräftig und oft emotional. Und auch sie zeigen dorthin, wo manch andere vielleicht wegschauen. Sie malt Figuren und Alltagsszenen, aber auch Themen wie Gewalt an Frauen und Kindern, Brustkrebsvorsorge, Krankheit und menschliche Schicksale. „Ich male nur, was mein Herz und Kopf sagt“, erklärt sie. Ihre Werke seien „naiv, unvollkommen, überhaupt nicht perfekt, aber trotzdem aussagend“.

„Wir möchten wachsen“

Die Kreativen Pinsel wollen weiter wachsen und freuen sich über Menschen, die malen, ausstellen, bei Veranstaltungen helfen oder den Verein als Ehrenmitglied unterstützen möchten. Ihr Leitsatz lautet: „Licht senden in die Herzen der Menschen ist des Künstlers Berufung.“ Für die Mitglieder ist der Verein längst mehr als ein Raum mit Leinwänden und Farben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 15:14 Uhr aktualisiert