Erster 100-Meter-Flug am Kulm: Steirische Sportlegende mit 95 Jahren verstorben

Alois Leodolter prägte den österreichischen Wintersport über Jahrzehnte. Der Weizer stellte am Kulm einen historischen Rekord auf und startete später bei Olympia. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben.

Die steirische Sportwelt trauert um einen großen Namen: Alois Leodolter ist am Dienstag, 25. August, im Alter von 95 Jahren gestorben. Der gebürtige Mariazeller machte sich vor allem in der Nordischen Kombination und im Skispringen einen Namen und blieb dem Sport auch nach seiner aktiven Karriere eng verbunden. Ein besonderes Kapitel österreichischer Skisprunggeschichte schrieb Leodolter bereits im März 1950. Am Kulm gelang ihm damals ein Flug über die Marke von 100 Metern – als erstem Springer überhaupt an der legendären Skiflugschanze.

Viermal österreichischer Meister

Leodolters sportliche Laufbahn begann schon in jungen Jahren. Mit 16 Jahren erreichte er bei der steirischen nordischen Meisterschaft im Langlauf den dritten Platz. Bereits ein Jahr später holte er den steirischen Jugendtitel im Skispringen. 1951 folgte der Landesmeistertitel bei den Erwachsenen. Seine größten Erfolge feierte der Sportler schließlich in der Nordischen Kombination. Insgesamt wurde er viermal österreichischer Staatsmeister. Auch international konnte Leodolter aufzeigen. Bei einem internationalen Skisprungbewerb 1957 im polnischen Zakopane belegte er im Spezialsprunglauf den dritten Rang. Bei den österreichischen Meisterschaften 1952 gewann er zudem Silber im Skispringen.

Olympia-Auftritt in Squaw Valley

Der Höhepunkt seiner Karriere führte Leodolter 1960 in die USA. Bei den Olympischen Winterspielen in Squaw Valley trat er für Österreich in der Nordischen Kombination an. Auch sein jüngerer Bruder Otto war damals Teil des österreichischen Olympiateams. Er gewann im Skispringen die Bronzemedaille. Die beiden Brüder verbindet damit ein besonderes Kapitel der heimischen Wintersportgeschichte.

Vom Spitzensport zum Marathon

Auch nach seiner Zeit als Leistungssportler blieb Leodolter aktiv. Als Läufer nahm er unter anderem gemeinsam mit dem Team der Ponigl Roadrunners zweimal am 24-Stunden-Lauf in Wörschach teil. 1998 stellte er sich außerdem der Herausforderung eines Marathons in Graz. Seine Laufschuhe legte er auch im hohen Alter nicht zur Seite. In Weiz war er noch viele Jahre regelmäßig auf seiner persönlichen Strecke in Richtung Bärental unterwegs.

Auszeichnung für sein Lebenswerk

Für seine Verdienste um den Sport wurde Leodolter 1996 gemeinsam mit seinem Bruder Otto vom Land Steiermark mit dem Sportverdienstzeichen in Gold geehrt. Abseits der großen Titel und Rekorde war er in Weiz auch unter seinem Spitznamen „Luis“ bekannt. Nun nimmt die Region Abschied von einem Sportler, dessen Name eng mit dem Kulm und der österreichischen Wintersportgeschichte verbunden bleibt.

Abschied am Weizberg

Die Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen, besteht ab Montag, 31. August, ab 8 Uhr am Weizberg. Die Verabschiedung ist für Dienstag, 1. September, um 10 Uhr in der Aufbahrungshalle angesetzt. Danach wird Leodolter in die Feuerhalle überführt.