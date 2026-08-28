Reha-Zentrum Aflenz: SPÖ erhöht nach 13.000 Unterschriften den Druck

Mehr als 13.000 Menschen haben eine Petition für den Erhalt des Standorts in Aflenz unterschrieben. Die gesammelten Unterschriften wurden nun von Petitionsinitiator Peter Redl und dem steirischen Landtagsabgeordneten und Bürgermeister Stefan Hofer (SPÖ) an Gesundheitsministerin Korinna Schumann übergeben. Für die steirische SPÖ ist die hohe Zahl an Unterstützern ein Zeichen für die Bedeutung des Standorts. Neben der medizinischen Versorgung verweist die Partei auch auf die Rolle des Reha-Zentrums als Arbeitgeber in der Region.

Landtag sprach sich einstimmig für Erhalt aus

Rückenwind für den weiteren Einsatz sieht die SPÖ auch in einem Beschluss des steirischen Landtags. Dieser hatte sich einstimmig für den Erhalt des Reha-Zentrums ausgesprochen. SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher fordert nun von der Landesregierung konkrete Schritte. Als eine mögliche Zwischenlösung nennt er die Einrichtung von Übergangspflegebetten am Standort. „Aflenz ist für die Menschen in der Region, für die Gesundheitsversorgung und als Arbeitgeber von enormer Bedeutung“, erklärt Lercher. Aus seiner Sicht müsse die Landesregierung ihren Einfluss nutzen, um den Standort langfristig abzusichern.

PVA offenbar offen für Beteiligungspartner

Nach dem Gespräch mit Gesundheitsministerin Schumann sieht Landtagsabgeordneter Hofer neue Möglichkeiten für den Weiterbestand des Zentrums. Nach seinen Angaben sei die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) inzwischen bereit, den Standort weiterzuführen, sofern ein entsprechender Beteiligungspartner gefunden werde. Hofer sieht dabei insbesondere das Land Steiermark in der Verantwortung. Auch vonseiten der Gesundheitsministerin habe es Unterstützung für die Bemühungen um den Standort gegeben, so Hofer. „Die Menschen in Aflenz erwarten zu Recht, dass die Landesregierung jetzt ihre Möglichkeiten ausschöpft und aktiv für den Standort kämpft“, sagt der SPÖ-Landtagsabgeordnete.

Veranstaltung im September geplant

Die SPÖ will das Thema auch in den kommenden Wochen weiter aufgreifen. Im Rahmen der von Lercher angekündigten „Einspruch! Tour“ ist am 17. September eine eigene Veranstaltung in Aflenz geplant. Dabei soll erneut über die Zukunft des Reha-Zentrums und mögliche Schritte zum Erhalt des Standorts diskutiert werden. Die SPÖ sieht nach der Übergabe der Unterschriften und dem einstimmigen Landtagsbeschluss nun vor allem die Landesregierung gefordert.