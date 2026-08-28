Sieben Verletzte nach Frontalcrash: Familie mit Kindern in Unfall verwickelt

Auf der B320 bei Weißenbach bei Liezen (Steiermark) kam es Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten frontal. Sieben Personen wurden verletzt, darunter drei Kinder.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der B320 bei Weißenbach bei Liezen ereignet. Gegen 14.45 Uhr prallten zwei Autos frontal zusammen. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Wagen geriet auf Gegenfahrbahn

Ein 36-jähriger Slowake war mit seinem Auto in Richtung Liezen unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich seine 32-jährige Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder im Alter von einem, vier und sechs Jahren. Zur selben Zeit kam ihm ein 40-jähriger Mann aus Oberösterreich entgegen. Seine 36-jährige Ehefrau saß auf dem Beifahrersitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Slowake auf Höhe von Straßenkilometer 66,0 auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Wagen.

Frau schwer verletzt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden alle sieben Insassen verletzt. Die 32-jährige Slowakin erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C14 in das Landeskrankenhaus Leoben geflogen. Die übrigen Unfallbeteiligten erlitten nach bisherigem Stand leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser Rottenmann und Leoben gebracht.