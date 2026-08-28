Nicht mehr ganz so heiß: So wird das Wetter am Samstag

Nach den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage wird es am Samstag in der Steiermark etwas kühler. Neben Wolken zeigt sich auch die Sonne, vereinzelt sind noch kurze Schauer möglich.

Das Wochenende startet in der Steiermark mit einem Wetterwechsel. Am Samstag gehen die Temperaturen im Vergleich zu den vergangenen Tagen zurück. Gleichzeitig bleibt es vielerorts wechselhaft: Auf Wolken folgen immer wieder sonnige Phasen. In den frühen Morgenstunden können zunächst noch Restwolken von nächtlichen Schauern und Gewittern unterwegs sein. Diese ziehen im Laufe des Vormittags jedoch zunehmend ab, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Sonne zeigt sich immer wieder

Danach lockert die Bewölkung zeitweise auf. Damit bekommt auch die Sonne in allen Teilen der Steiermark zumindest phasenweise ihren Auftritt. Ganz trocken bleibt es allerdings nicht überall. Vor allem im Bergland kann sich tagsüber noch der eine oder andere kurze Schauer entwickeln. Insgesamt überwiegt aber meist trockenes Wetter.

Bis zu 28 Grad

Auch bei den Temperaturen macht sich die Abkühlung bemerkbar. Im Nordwesten der Steiermark werden am Samstag rund 24 Grad erwartet. Im Südosten klettern die Werte noch etwas höher und erreichen bis zu 28 Grad.