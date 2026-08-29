Steirisches Feuerwehrauto auf 3.500 Metern in Kirgisistan entdeckt

Mit diesem Wiedersehen hatte man bei der Freiwilligen Feuerwehr Donnersbach wohl nicht gerechnet. Das ehemalige KLF-A (Kleinlöschfahrzeug mit Allradantrieb) wurde in Kirgisistan gesichtet und fotografiert. Der Fundort liegt nahe dem Basecamp des Pik Lenin. Die Feuerwehr brachte die Überraschung kurz und treffend auf den Punkt: „Unser KLF-A ist wieder aufgetaucht!“

©T. Bacher T. Bacher entdeckte das ehemalige KLF-A der Feuerwehr Donnersbach nahe dem Basecamp des Pik Lenin und hielt den besonderen Anblick fest.

„Von Donnersbach in die weite Welt“

Dabei ging es für den früheren Feuerwehrkameraden auf vier Rädern im wahrsten Sinn des Wortes hoch hinaus. Laut der Feuerwehr entstanden die Fotos auf rund 3.500 Metern Seehöhe. Statt Donnersbach gibt es auf den Bildern nun eine Hochgebirgskulisse in Kirgisistan zu sehen. Passend dazu schreibt die Feuerwehr: „Manchmal führt der Weg unserer Fahrzeuge weiter, als man denkt …“ Gerade die ungewöhnliche Kulisse macht das Wiedersehen besonders. Auch bei der Feuerwehr dürfte dieses Bild Eindruck hinterlassen haben. Dort heißt es: „Ein ganz besonderer Anblick: Unser ehemaliger Feuerwehrkamerad auf vier Rädern vor einer beeindruckenden Hochgebirgskulisse.“ Eines fasst die Feuerwehr aber selbst passend zusammen: „Von Donnersbach in die weite Welt – unser KLF-A hat definitiv schon Einiges erlebt“.