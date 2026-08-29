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Foto auf 5min.at zeigt ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Donnersbach.
Das ehemalige KLF-A der Feuerwehr Donnersbach wurde in Kirgisistan auf rund 3.500 Metern Seehöhe wiederentdeckt.
Steiermark/Kirgistan
29/08/2026
Wiedersehen

Steirisches Feuerwehrauto auf 3.500 Metern in Kirgisistan entdeckt

Steirisches Feuerwehrauto, kirgisische Bergkulisse: Das ehemalige KLF-A der FF Donnersbach wurde nahe dem Basecamp des Pik Lenin auf rund 3.500 Metern wiederentdeckt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
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Mit diesem Wiedersehen hatte man bei der Freiwilligen Feuerwehr Donnersbach wohl nicht gerechnet. Das ehemalige KLF-A (Kleinlöschfahrzeug mit Allradantrieb) wurde in Kirgisistan gesichtet und fotografiert. Der Fundort liegt nahe dem Basecamp des Pik Lenin. Die Feuerwehr brachte die Überraschung kurz und treffend auf den Punkt: „Unser KLF-A ist wieder aufgetaucht!“

Foto auf 5min.at zeigt ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Donnersbach.
©T. Bacher
T. Bacher entdeckte das ehemalige KLF-A der Feuerwehr Donnersbach nahe dem Basecamp des Pik Lenin und hielt den besonderen Anblick fest.

„Von Donnersbach in die weite Welt“

Dabei ging es für den früheren Feuerwehrkameraden auf vier Rädern im wahrsten Sinn des Wortes hoch hinaus. Laut der Feuerwehr entstanden die Fotos auf rund 3.500 Metern Seehöhe. Statt Donnersbach gibt es auf den Bildern nun eine Hochgebirgskulisse in Kirgisistan zu sehen. Passend dazu schreibt die Feuerwehr: „Manchmal führt der Weg unserer Fahrzeuge weiter, als man denkt …“ Gerade die ungewöhnliche Kulisse macht das Wiedersehen besonders. Auch bei der Feuerwehr dürfte dieses Bild Eindruck hinterlassen haben. Dort heißt es: „Ein ganz besonderer Anblick: Unser ehemaliger Feuerwehrkamerad auf vier Rädern vor einer beeindruckenden Hochgebirgskulisse.“ Eines fasst die Feuerwehr aber selbst passend zusammen: „Von Donnersbach in die weite Welt – unser KLF-A hat definitiv schon Einiges erlebt“.

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