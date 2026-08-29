600 Meter lange Öl-Spur: Feuerwehr in Weiz im Einsatz

Ein Pkw verlor am Freitagabend in Weiz auf rund 600 Metern Betriebsmittel. Die Spur zog sich vom Kaplanweg bis zur Gleisdorfer Straße. Sechs Mitglieder der Stadtfeuerwehr Weiz rückten aus.

Am Freitag, dem 28. August 2026, wurde die Stadtfeuerwehr Weiz um 18.19 Uhr zu Ölbindearbeiten alarmiert. Ein Wagen hatte auf einer Länge von rund 600 Metern Betriebsmittel verloren. Betroffen war der Bereich vom Kaplanweg bis zur Gleisdorfer Straße. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Mitgliedern aus.

Stelle abgesichert

Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte zunächst die betroffenen Bereiche ab. Anschließend wurden die ausgelaufenen Betriebsmittel gebunden. Damit beschäftigte die lange Spur die Feuerwehr über eine Stunde. Die Alarmierung erfolgte mittels Gruppenruf. Für den Einsatz standen drei Fahrzeuge der Stadtfeuerwehr Weiz bereit. Eingesetzt wurden KDT 2, LKWA 9 und HLF-3-Tunnel 16. Insgesamt waren sechs Feuerwehrmitglieder an den Arbeiten beteiligt. Weitere Feuerwehren wurden laut Einsatzbericht nicht alarmiert.

Einsatz um 19.34 Uhr beendet

Nach den Sicherungs- und Bindearbeiten konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Um 19.34 Uhr war für die Einsatzkräfte Schluss. Vom Zeitpunkt der Alarmierung bis zum Einsatzende vergingen damit eine Stunde und 15 Minuten. Das geht aus den Angaben der Stadtfeuerwehr Weiz hervor.