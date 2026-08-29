Unfall auf A9 führte zu sechs Kilometern Stau in der Steiermark

Auf der Pyhrn Autobahn (A9) hat ein Unfall am Samstag den Reiseverkehr in der Steiermark ausgebremst. Zwischen Lebring und Leibnitz bildete sich laut ÖAMTC ein sechs Kilometer langer Stau.

Ein Unfall mit einem Wohnwagengespann sorgte am Samstag auf der A9 zwischen Lebring und Leibnitz für einen sechs Kilometer langen Stau.

Ein Unfall mit einem Wohnwagengespann sorgte am Samstag auf der A9 zwischen Lebring und Leibnitz für einen sechs Kilometer langen Stau.

Wer am Samstag (29. August) auf der A9 durch die Steiermark Richtung Süden unterwegs war, brauchte Geduld. Zwischen Lebring und Leibnitz kam es zu einem Unfall mit einem Wohnwagengespann. Laut ÖAMTC bildete sich dadurch in Fahrtrichtung Slowenien ein sechs Kilometer langer Stau. Der Zwischenfall traf damit eine wichtige Reiseroute mitten im starken Samstagsverkehr.

Starker Reiseverkehr

Nicht nur in der Steiermark war auf den Straßen viel los. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen verzeichneten am Samstag starken Reiseverkehr in Tirol, Kärnten und Salzburg. Mehrere Unfälle sorgten zusätzlich für erhebliche Verzögerungen. Besonders betroffen waren neben der A9 auch die Tauern Autobahn (A10), die Karawanken Autobahn (A11) und die Fernpass Straße (B179).

Probleme auf der A10

Auf der A10 machte sich Richtung Salzburg der Rückreiseverkehr bemerkbar. Ein Unfall im Baustellenbereich zwischen Hüttau und dem Reittunnel sorgte dort für zusätzliche Verzögerungen. Danach staute es sich auch vor dem Helbersbergtunnel, wo der Verkehr nur blockweise abgefertigt wurde. Richtung Süden kam es in Kärnten bei Paternion vor dem Kroislerwandtunnel sowie vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach West ebenfalls zu Blockabfertigungen.

Weitere Verzögerungen

Auch vor dem Karawankentunnel auf der A11 mussten Reisende in beiden Richtungen mit Blockabfertigung rechnen. In Tirol dauerte die Fahrt auf der Fernpass Straße zwischen dem Grenztunnel Füssen in Bayern und Heiterwang länger. Am Loiblpass in Kärnten stand der Verkehr nach einem Unfall zeitweise still, in beiden Richtungen kam es zu Anhaltungen.