Nach 15 Jahren gekündigt: Steirer (56) erkämpft sich in seinen Job zurück

15 Jahre lang arbeitete Erwin S. als Kranführer in einem steirischen Stahlhandelsbetrieb. Dann folgte die Kündigung. Der 56-Jährige zog mit der Arbeiterkammer vor Gericht und bekam seinen Job zurück.

Erwin S. kämpfte mit Unterstützung der Arbeiterkammer Steiermark gegen seine Kündigung - mit Erfolg: Die Firma nahm sie zurück.

Erwin S. kämpfte mit Unterstützung der Arbeiterkammer Steiermark gegen seine Kündigung - mit Erfolg: Die Firma nahm sie zurück.

15 Jahre lang war Erwin S. als Kranführer in einem Stahlhandelsbetrieb beschäftigt. Dann erhielt der 56-Jährige die Kündigung. Für den Steirer stand damit nicht nur ein langjähriger Arbeitsplatz auf dem Spiel. Er entschied sich deshalb, um seine Stelle zu kämpfen und wandte sich an die Arbeiterkammer Steiermark.

Kampf um den Job

Die Arbeiterkammer focht die Kündigung vor Gericht wegen Sozialwidrigkeit an. Ein wesentlicher Punkt dabei: Erwin S. ist noch für eines seiner zwei Kinder unterhaltspflichtig. Damit ging der Streit um seinen Arbeitsplatz vor Gericht weiter. Aus der Kündigung wurde für den 56-Jährigen ein Kampf um die Rückkehr an seinen Kran.

Kein Vergleich

Im Verfahren wurde Erwin S. ein Vergleich angeboten. Diesen wollte der Steirer allerdings nicht annehmen. Der Grund: Er wollte seinen Arbeitsplatz unbedingt behalten. Die Arbeiterkammer schildert seine Entscheidung so: „Den angebotenen Vergleich lehnte der Steirer ab, da er seine Arbeit unbedingt behalten wollte.“

Kündigung zurückgezogen

Am Ende ging der Kampf um den Arbeitsplatz für Erwin S. erfolgreich aus. Der Stahlhandelsbetrieb nahm die Kündigung zurück. Damit kann der 56-Jährige seinen bisherigen Job behalten. Die Arbeiterkammer fasst das Ergebnis so zusammen: „Mit Erfolg: Die Firma nahm die Kündigung zurück und Erwin S. hat seinen Job zurück!“