Steirische Gemeinden in Finanznot: SPÖ macht Druck

Viele steirische Gemeinden kämpfen mit steigenden Kosten und knappen Einnahmen. Die SPÖ drängt nun auf Entlastungen und mehr Planungssicherheit, damit wichtige Projekte nicht gestrichen werden müssen.

Steigende Ausgaben setzen viele steirische Gemeinden unter Druck. Eine aktuelle Studie des KDZ, des Zentrums für Verwaltungsforschung, unterstreicht laut Aussendung die angespannte finanzielle Situation. Vor allem Sozial- und Pflegekosten, Kinderbetreuung und Infrastruktur belasten die Budgets. Gleichzeitig geraten die Einnahmen der Kommunen unter Druck. Die Folge: Projekte müssen verschoben oder ganz gestrichen werden, obwohl sie für die Gemeinden wichtig wären.

SPÖ fordert Schritte

Für GVV-Landesvorsitzenden und Bürgermeister Mario Abl sowie SPÖ-Gemeindesprecher und Bürgermeister Stefan Hofer braucht es deshalb Änderungen bei der Finanzierung. Sie fordern unter anderem eine temporäre Aussetzung der Landesumlage. Dadurch sollen Gemeinden kurzfristig mehr finanziellen Spielraum bekommen. Bei den Sozial- und Pflegekosten will die SPÖ zudem eine andere Aufteilung: Statt des derzeitigen Verhältnisses von 60:40 soll der Schlüssel laut Forderung auf 70:30 zugunsten der Gemeinden geändert werden.

Mehr Sicherheit

Doch nicht nur kurzfristige Entlastungen stehen auf der Forderungsliste. Bund, Land und Gemeinden sollen klare Zuständigkeiten und verbindliche Finanzierungsmodelle bekommen. Neue Aufgaben sollen damit nicht bei den Kommunen landen, ohne dass auch das nötige Geld dafür bereitgestellt wird. Gleichzeitig fordert die steirische Sozialdemokratie mehr Planungssicherheit bei Bedarfszuweisungen und Förderungen. Gemeinden sollen Investitionen dadurch verlässlich vorbereiten und umsetzen können.

Abl übt Kritik

Für Abl geht es dabei auch um den Handlungsspielraum der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. „Es kann nicht sein, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mittlerweile jeden Euro zweimal umdrehen müssen, während gleichzeitig immer mehr Aufgaben bei den Gemeinden landen. Wer von starken Regionen spricht, muss auch bereit sein, die Gemeinden finanziell handlungsfähig zu halten“, betont er. Hofer fordert ebenfalls konkrete Maßnahmen des Landes. Die temporäre Aussetzung der Landesumlage sei für ihn ein rasch umsetzbarer Schritt, gleichzeitig brauche es eine strukturelle Reform bei Sozial- und Pflegeleistungen.

Folgen für Betriebe

Nach Ansicht der beiden Bürgermeister betrifft die finanzielle Lage nicht nur die Gemeinden selbst. Werden Bauvorhaben, Sanierungen oder andere Infrastrukturprojekte aufgeschoben, fehlen auch Aufträge in der Region. „Jeder nicht gebaute Kindergarten, jedes aufgeschobene Straßenprojekt und jede verschobene Investition bedeutet weniger Wertschöpfung und weniger Aufträge für heimische Betriebe. Eine handlungsfähige Gemeinde ist deshalb auch ein wirtschaftlicher Standortfaktor“, erklären Abl und Hofer abschließend.