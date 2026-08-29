Auto im Keller stand in Vollbrand: Person aus völlig verrauchten Gebäude gerettet

Dramatische Szenen bei einem Feuerwehreinsatz in Stubenberg in der Steiermark: Ein Auto stand in einem Keller in Vollbrand. Eine Person musste aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden.

Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg zu einem Brandeinsatz alarmiert. Was die Einsatzkräfte zunächst vor Ort vorfanden, war allerdings nicht sofort eindeutig: Am betroffenen Objekt war zunächst kein offener Brand erkennbar. Personen vor Ort hatten jedoch eine Rauchwolke wahrgenommen. Bei der Erkundung stießen die Feuerwehrleute schließlich auf den Brand im Keller des Nachbarobjekts.

Person in stark verrauchten Gebäude entdeckt

Bei der weiteren Erkundung machten die Einsatzkräfte eine Person im Brandobjekt ausfindig. Zu diesem Zeitpunkt war das Gebäude bereits stark verraucht. Für die Feuerwehr war daher schnelles Handeln gefragt: Es wurde eine sogenannte Crashrettung durchgeführt. Teilweise mussten Türen mithilfe des Akkuspreizers aufgebrochen werden, um möglichst rasch zur Person zu gelangen und sie ins Freie zu bringen. Dort übernahm zunächst der Feuerwehrarzt die Erstversorgung. Anschließend wurde die gerettete Person an das Rote Kreuz übergeben.

Auto stand im Keller in Vollbrand

Parallel zur Personenrettung gingen die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz gegen den Brand vor. Sie öffneten die bereits brennende Kellertür, um zum Brandherd vorzudringen. Im Keller entdeckten die Feuerwehrleute schließlich einen Wagen, der aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten war.

Rascher Einsatz verhindert Ausbreitung

Mit einem HD-Rohr wurde der Brand bekämpft. Gleichzeitig kam ein Druckbelüfter zum Einsatz, um den stark verrauchten Keller zu belüften. Durch das rasche Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Nach den Löscharbeiten wurde der ausgebrannte Wagen mithilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs (RLF) aus dem Keller ins Freie gezogen und dort nochmals nachgelöscht.

Brandstelle mehrfach kontrolliert

Für die Einsatzkräfte war der Einsatz damit noch nicht beendet. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden, das gesamte Brandobjekt wurde gründlich belüftet. Anschließend kontrollierten die Feuerwehrleute die Brandstelle in regelmäßigen Abständen mit einer Wärmebildkamera, um mögliche verbliebene Glutnester rechtzeitig aufzuspüren. Bei dem Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg von der Freiwilligen Feuerwehr Obertiefenbach unterstützt.