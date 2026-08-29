3500 Kilometer Reise: 15 Esel aus Israel finden Zuflucht in der Steiermark

Eine aufwendige Rettungsaktion führte 15 Esel aus Israel bis in die Steiermark. Nach Wochen voller organisatorischer Hürden haben die Tiere nun in Leoben ein neues Zuhause gefunden.

Eine außergewöhnliche Rettungsaktion hat 15 Esel aus Israel in die Steiermark geführt. Die Tiere stammen aus der Obhut der israelischen Organisation „Starting Over Sanctuary“ und haben nach einer langen und komplizierten Reise nun ein neues Zuhause bei der Eselrettung Österreich in Leoben gefunden. Hinter der Aktion steckt Ulrich Kettner, Gründer und Leiter der Eselrettung Österreich. Der Kontakt zur israelischen Organisation entstand über das Internet. Gemeinsam wurde schließlich die Überstellung der Tiere nach Österreich organisiert.

Wochenlange Planung

Der Weg von der Idee bis zur tatsächlichen Ankunft war allerdings alles andere als einfach. Immer wieder mussten Transportpläne angepasst, Termine verschoben und neue Lösungen gesucht werden. Auch der ursprünglich geplante Ablauf für die letzte Etappe der Reise ließ sich letztlich nicht umsetzen. Die Tiere hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine rund 3500 Kilometer lange Strecke vor sich. Aufgeben kam für die Beteiligten dennoch nicht infrage. Schließlich konnte ein französisches Unternehmen für Pferdetransporte für den Weitertransport nach Österreich gewonnen werden.

15 Esel sind sicher angekommen

Vor wenigen Tagen war es schließlich so weit: Alle 15 Esel erreichten wohlbehalten ihr neues Zuhause in Leoben. Dort sollen sie sich von ihren bisherigen Erfahrungen erholen und künftig ein artgerechtes und geschütztes Leben führen können. Für die Eselrettung Österreich ist die Aufnahme der Tiere ein besonderer Schritt. Der Verein kümmert sich bereits um rund 190 Esel, ein großer Teil davon lebt in der Steiermark.

Besuch aus Israel

Nach der gelungenen Rettung kam es auch zu einem persönlichen Treffen: Vertreter der „Starting Over Sanctuary“ besuchten die Esel in ihrem neuen Zuhause in Leoben und lernten dabei auch das Team der Eselrettung Österreich kennen. Die Zusammenarbeit soll den Grundstein für weitere gemeinsame Projekte legen. Für die 15 Esel bedeutet die erfolgreiche Rettung vor allem eines: Sie haben nach einer schwierigen Vergangenheit die Chance auf einen geschützten Neustart bekommen.