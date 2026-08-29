Schwerer Unfall bei steirischem Pferdemarkt: Neunjährige stürzt von Pferd

Bei einem Pferdemarkt in Schöder (Bezirk Murau) kam es Samstagnachmittag zu einem Unfall. Eine Neunjährige stürzte beim Aufsteigen von einem Pferd und zog sich dabei eine schwere Verletzung am rechten Unterarm zu.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr während des Pferdemarktes. Das Mädchen aus dem Bezirk Murau (Steiermark) wollte auf das Pferd ihres Nachbarn steigen. Das Tier war ihr bereits seit längerer Zeit bekannt. Im Rahmen einer Ausstellung war das Pferd ohne Sattel angebunden und wurde von seinem Besitzer beaufsichtigt. Die Neunjährige stieg selbstständig auf das Tier, konnte sich jedoch nicht halten.

Sturz auf die andere Seite

Das Mädchen verlor den Halt und fiel auf der gegenüberliegenden Seite des Pferdes zu Boden. Dabei zog sie sich eine schwere Verletzung am rechten Unterarm zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Neunjährige mit dem Rettungshubschrauber C14 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 17:26 Uhr aktualisiert