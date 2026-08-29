Allergiker aufgepasst: Diese Pollen sorgen jetzt für Beschwerden

Der Sommer zeigt sich am Wochenende wechselhaft, für Allergiker bringt das allerdings wenig Entspannung. Vor allem Beifuß und Ragweed sorgen derzeit in der Steiermark für eine hohe Pollenbelastung.

Das wechselhafte Wetter bringt am Wochenende nicht nur Regen und kühlere Phasen mit sich. Auch für Allergiker kann die aktuelle Wetterlage unangenehm werden, wie ein aktueller Bericht des Polleninformationsdienst Steiermark zeigt. Vor allem Beifuß und Ragweed sorgen derzeit in der Steiermark für eine zunehmende Pollenbelastung. Besonders betroffen sind die Süd- und Oststeiermark. Sobald die Regenschauer nachlassen und die Temperaturen wieder steigen, nimmt auch der Pollenflug zu.

Höchste Belastung am Nachmittag

Aktuell bestimmen vor allem Beifuß- und Ragweedpollen das Pollenspektrum in der Süd- und Oststeiermark. Zwar können in den Morgen- und Abendstunden zusätzlich Pollen aus benachbarten Ländern durch die Luft eingetragen werden, die stärkste Belastung wird derzeit jedoch rund um Mittag und am Nachmittag erwartet. Für Menschen mit Pollenallergie können sich dadurch entsprechende Beschwerden verstärken.

Saharastaub kann Beschwerden verstärken

Zusätzlich macht derzeit Saharastaub der Steiermark zu schaffen. Die Staubpartikel können die Schleimhäute und Bindehäute reizen und dadurch allergische Beschwerden zusätzlich verstärken. Gerade für empfindliche Personen kann die Kombination aus Pollen und Staub daher unangenehm sein.

Ragweed besonders im Fokus

Ragweed gilt als besonders problematische allergieauslösende Pflanze und ist derzeit in der Steiermark verstärkt aktiv. Wer beim Spazierengehen oder bei anderen Aktivitäten im Freien Ragweed entdeckt, kann die Fundstelle über die Ragweed Finder App oder online melden. Dadurch können die zuständigen Stellen über das Auftreten der invasiven Pflanze informiert werden.

Auch andere Pollen unterwegs

Gräserpollen werden weiterhin gemessen, treten inzwischen aber nur noch in geringen Mengen auf. Entlang von Bächen, Flüssen und anderen Gewässern beginnt zudem vereinzelt Schilf zu blühen. Daneben werden aktuell auch Wegerich, Brennnessel und Pollen aus der Familie der Gänsefußgewächse registriert. Diese Pflanzen blühen unter anderem auf Wiesen und an Straßenrändern.

Feuchtes Wetter fördert Pilzsporen

Das feuchte Wetter der vergangenen Tage bringt noch einen weiteren möglichen Belastungsfaktor mit sich: In den kommenden Tagen wird wieder mit mehr Pilzsporen in der Luft gerechnet. Pollen von Hopfen und Hanf sind ebenfalls Teil des derzeitigen Pollenspektrums. Ihr allergenes Potenzial wird allerdings als vergleichsweise gering eingeschätzt.