Zwei Motorradunfälle an einem Nachmittag: Hubschrauber im Einsatz

Am Samstagnachmittag, 29. August 2026, kam es in den Bezirken Murtal und Weiz zu zwei Motorradunfällen. In beiden Fällen standen Überholmanöver im Zusammenhang mit den Stürzen. Die beiden Motorradfahrer wurden verletzt, einer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Motorradfahrer weicht Wagen aus

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf der B114 im Bezirk Murtal. Ein 60-jähriger Deutscher war mit seinem Motorrad von Hohentauern in Richtung Sankt Johann am Tauern unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 15,9 kam ihm ein Auto entgegen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer nach rechts aus. Dabei geriet er von der Fahrbahn ab und stürzte in einer Wiese. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der 60-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur Behandlung in das LKH Rottenmann gebracht.

Biker stürzt beim Überholen von Radfahrern

Rund zwei Stunden später kam es zum zweiten Unfall. Gegen 17.10 Uhr war ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding in Oberösterreich mit einer Gruppe von insgesamt fünf Motorradfahrern auf der B72 im Gemeindegebiet von St. Kathrein am Hauenstein unterwegs. Während einer Steigung wollte der Motorradfahrer mehrere Radfahrer überholen. Dabei kam er zu Sturz. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Fahrfehler die Ursache gewesen sein. Der Mann wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C16 in das LKH Oberwart geflogen. In beiden Fällen laufen die weiteren Erhebungen zum genauen Unfallhergang.