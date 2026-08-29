Circus Aros macht im September in der Steiermark Halt

Der Circus Aros ist 2026 wieder in Österreich unterwegs. Im September macht das Zirkusunternehmen auch in Fürstenfeld und Gleisdorf Station - mit Pferden, Artistik und Luftakrobatik.

Der Circus Aros ist auch 2026 wieder auf Österreich-Tour. Nach dem 30-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr ist das Zirkusunternehmen heuer mit einem neu zusammengestellten Programm unterwegs. Im September stehen dabei auch mehrere Gastspiele in der Steiermark auf dem Tourplan.

Pferde und Artistik im Mittelpunkt

Das Programm setzt unter anderem auf Pferde und Ponys. Dazu kommen verschiedene Artistiknummern und Luftakrobatik. Nach Angaben des Circus Aros dauert eine Vorstellung rund zwei Stunden, eine etwa 20-minütige Pause ist darin enthalten. Gespielt wird in einem Viermast-Zirkuszelt, das Platz für bis zu 700 Personen bietet.

Erste Station ist in Fürstenfeld

Von 3. bis 6. September 2026 gastiert der Circus Aros in Fürstenfeld. Das Zirkuszelt steht auf der Zirkuswiese in der Burgauer Straße.

Geplant sind folgende Vorstellungen Donnerstag, 3. September: 16 Uhr

Freitag, 4. September: 16 Uhr

Samstag, 5. September: 16 Uhr

Sonntag, 6. September: 11 Uhr

Danach geht es weiter nach Gleisdorf

Anschließend zieht der Circus weiter nach Gleisdorf. Dort wird beim Wellenbad gespielt. Die ersten Vorstellungen finden von 11. bis 13. September statt, danach folgen weitere Termine in der darauffolgenden Woche.