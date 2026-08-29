Bis zu 30 Grad: Steiermark erwartet sonnigen Sonntag

Nach dem wechselhaften Samstag zeigt sich die Steiermark am Sonntag wieder von ihrer sommerlichen Seite. Die Sonne setzt sich durch, dazu klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad.

Nach dem wechselhaften Wetter am Samstag meldet sich der Spätsommer am Sonntag in der Steiermark zurück. Die Sonne setzt sich rasch durch und lässt die Temperaturen wieder deutlich steigen. Stellenweise sind sogar bis zu 30 Grad möglich, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Nebel löst sich rasch auf

Der Sonntag startet zunächst nicht überall wolkenlos. In einigen Regionen können sich noch Restwolken sowie Nebel- und Hochnebelfelder halten. Diese lösen sich im Laufe des Vormittags jedoch rasch auf. Danach zeigt sich die Sonne in der gesamten Steiermark für längere Zeit.

Quellwolken über den Bergen

Im Laufe des Nachmittags entstehen über den Bergen wieder einige Quellwolken. Diese bleiben laut Prognose allerdings meist klein und harmlos. Einzelne Regenschauer sind zwar nicht völlig ausgeschlossen, dürften aber die Ausnahme bleiben. Insgesamt präsentiert sich der Sonntag damit überwiegend trocken und sonnig.

Bis zu 30 Grad

In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad. Tagsüber wird es dann nochmals sommerlich warm. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 30 Grad. Damit wird es für Ende August in der Steiermark ungewöhnlich warm. Wer den Sonntag für einen Ausflug, eine Wanderung oder einen Aufenthalt im Freien nutzen möchte, darf sich somit auf viel Sonne und spätsommerliche Temperaturen freuen.