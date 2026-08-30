Frontalcrash auf der B57: Zwei Personen schwer verletzt

Bei Leitersdorf in Feldbach kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen auf der B57 frontal zusammen. Beide Lenker wurden schwer verletzt und ins LKH Feldbach gebracht.

Auf der B57 bei Feldbach sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Lenker wurden schwer verletzt, die Straße musste gesperrt werden.

Auf der B57 bei Feldbach sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Lenker wurden schwer verletzt, die Straße musste gesperrt werden.

Gegen 14.50 Uhr war ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B57 von Fehring in Richtung Feldbach unterwegs. Im Ortsteil Leitersdorf kam er bei Straßenkilometer 73,117 in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Warum das passierte, ist laut Polizei noch ungeklärt. Dort prallte sein Auto frontal gegen den entgegenkommenden Wagen einer 31-Jährigen. Auch sie stammt aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Feuerwehr befreit Frau

Der Zusammenstoß hatte schwere Folgen. Die 31-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht selbst verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 72-Jährige schaffte es hingegen, selbstständig aus seinem Wagen auszusteigen. Weitere Personen befanden sich laut Polizei in keinem der beiden Fahrzeuge.

Beide schwer verletzt

Beide Lenker erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurden in das LKH Feldbach eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, zwei Fahrzeugbesatzungen des Österreichischen Roten Kreuzes und ein Notarztwagen. Auch die Feuerwehren Feldbach, Fehring und Leitersdorf rückten aus. Insgesamt waren 42 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

B57 gesperrt

Wegen des Unfalls war die B57 im betroffenen Bereich bis 16.30 Uhr gesperrt. Für die Dauer der Sperre wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Wie es genau zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist noch offen. Die Polizei führt dazu weitere Erhebungen durch.