Von 31 auf 20 Grad: So wechselhaft wird das Wetter in der Steiermark

Die neue Woche startet in der Steiermark noch einmal richtig sommerlich: Bis zu 31 Grad sind möglich. Doch Sonne und Hitze bekommen bald Gesellschaft von Gewittern und Regen. Zur Wochenmitte folgt der deutliche Dämpfer.

Sommer, Gewitter und Regen: Die neue Wetterwoche zeigt sich in der Steiermark von mehreren Seiten.

Sommer, Gewitter und Regen: Die neue Wetterwoche zeigt sich in der Steiermark von mehreren Seiten.

Der Sonntag, 30. August, macht seinem Namen zumindest beim Wetter alle Ehre. Restwolken sowie Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich bald auf, danach übernimmt die Sonne. Die Meteorologen der GeoSphere Austria kündigen „sonniges Spätsommerwetter“ an. Ganz wolkenlos bleibt der Himmel am Nachmittag zwar nicht: Über den Bergen entstehen einige Quellwolken. Diese „bleiben aber meist klein und harmlos“. Einzelne Regenschauer sind die Ausnahme und bleiben überwiegend auf die Berge beschränkt. Mit 25 bis 30 Grad werden laut Prognose „für Ende August sehr hohe Werte“ erreicht.

Montag wird heiß

Auch am Montag hat der Sommer noch einiges vor. Bis Mittag scheint überwiegend die Sonne und „es wird erneut sommerlich warm, teilweise sogar heiß“. In der Steiermark steigen die Temperaturen auf 25 bis 31 Grad. Besonders warm wird es im Süden des Landes. Dort „bleibt es auch längstens sonnig und gewitterfrei“. Im Laufe des Nachmittags wachsen allerdings zahlreiche Quellwolken in den Himmel. Vom Bergland ausgehend muss dann mit einigen Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Gewitter am Dienstag im Anflug

Der Dienstag schlägt zunächst noch keine völlig neue Wetterseite auf. Laut GeoSphere Austria gibt es „zumindest zeitweise sonniges und recht warmes Sommerwetter“. Vor allem am Nachmittag wird der Himmel in Teilen der Obersteiermark aber unruhiger. Dort entstehen einige Quellwolken, Schauer und Gewitter werden vor allem im Oberen Murtal erwartet. In den übrigen Teilen der Steiermark bleibt es überwiegend trocken. Mit 24 bis 29 Grad bleibt es weiterhin warm. Die Frühwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad.

Mittwoch wird nass

Am Mittwoch bekommt der Spätsommer dann einen ordentlichen Dämpfer. Die Prognose spricht von unbeständigem und kühlem Wetter. „Es kommt immer wieder zu Regenschauern, stellenweise können auch noch Gewitter dabei sein.“ Viel Platz für die Sonne bleibt dabei nicht. Die Meteorologen halten fest: „Auflockerungen gibt es kaum“. Am ehesten könnten sich ganz im Süden und Südosten noch einige Sonnenstunden ausgehen. Die Temperaturen schaffen nur noch 20 bis 25 Grad.

Sonne ist zurück

Ganz verabschieden will sich der Sommer aber noch nicht. Schon am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder deutlich. „Am Donnerstag machen sich nur ein paar harmlose Wolken bemerkbar, meist scheint in der Steiermark die Sonne“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Dazu steigen auch die Temperaturen wieder. Mit 24 bis 28 Grad wird es erneut sommerlich warm. Nach dem nassen Mittwoch dürfte die Regenjacke damit zumindest vorerst wieder Pause haben.