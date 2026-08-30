Unfall auf der A9: Auto bleibt nach Kollision auf dem Dach liegen

Die Feuerwehr Lang wurde am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung Süden gerufen. Zwei Pkw kamen nach einer Kollision von der Fahrbahn ab, eines davon blieb auf dem Dach liegen.

Um 8.02 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lang zu einem Verkehrsunfall auf der A9 alarmiert. Betroffen war die Fahrtrichtung Süden. Zwei Autos sind dort miteinander kollidiert. Eines der Fahrzeuge führte einen Wohnwagenanhänger mit. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unbekannt. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Eines davon blieb schließlich auf dem Dach liegen. Trotz des Unfallgeschehens ging die Situation für die beteiligten Personen vergleichsweise glimpflich aus. Laut Feuerwehr wurden sie nur leicht verletzt.

©Feuerwehr Lang | Die Feuerwehr Lang war rund zwei Stunden auf der A9 im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz

Für die Einsatzkräfte begann anschließend die Arbeit an der Unfallstelle. „Unsere Einsatzaufgaben umfassten die Absicherung der Unfallstelle, die Durchführung der Aufräumarbeiten sowie die Unterstützung des Abschleppunternehmens bei der Bergung der Fahrzeuge“, so die Feuerwehr Lang. Damit unterstützten die Feuerwehrleute auch dabei, die verunfallten Fahrzeuge zu bergen.

Zwei Stunden Arbeit

Der Einsatz nahm rund zwei Stunden in Anspruch. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, konnten die Einsatzkräfte die Unfallstelle wieder verlassen. „Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte die Arbeiten abschließen und wieder ins Rüsthaus einrücken.“, berichtet die Feuerwehr Lang.