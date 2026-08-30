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/ ©Region Graz/Harry Schiffer
Bild auf 5min.at zeigt Pferde.
Von der Stubalm geht es zurück ins Lipizzanergestüt Piber.
Weststeiermark
30/08/2026
12. September

20 Kilometer ins Tal: Großes Spektakel bei Lipizzaner-Almabtrieb

Am Samstag, 12. September, kehren die jungen Lipizzaner von der Stubalm zurück nach Piber. Auf ihrem 20 Kilometer langen Weg warten in Maria Lankowitz und Köflach besondere Programmpunkte.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
2 Minuten Lesezeit(306 Wörter)
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Mehr als drei Monate haben die jungen Lipizzaner auf der Stubalm verbracht. Auf rund 1.500 Metern Seehöhe konnten sich die ein- bis dreijährigen Junghengste dort entwickeln und die Sommermonate verbringen. Nun geht es wieder zurück ins Tal: Beim traditionellen Lipizzaner Almabtrieb legen die „Jungen Wilden“ am 12. September rund 20 Kilometer zurück. Die Route führt über Maria Lankowitz und Köflach bis zum Lipizzanergestüt Piber. Für die jüngsten Pferde ist der Almabtrieb eine Premiere. Die älteren Junghengste kennen den Weg hingegen bereits aus den vergangenen Jahren.

Blumen, Segnung und großer Einzug

Entlang der Strecke können Besucher die Pferdekolonne an mehreren Veranstaltungsorten erleben. Um 12.15 Uhr werden die Lipizzaner beim Gasthaus Wiendl traditionell mit bunten Sommerblumen geschmückt. Um 13 Uhr folgt die feierliche Pferdesegnung am Schlossplatz in Maria Lankowitz. Eine Stunde später steht in Köflach der festliche Einzug der Junghengste in die Innenstadt auf dem Programm. Anschließend setzen die Lipizzaner ihren Weg Richtung Piber fort.

Feier in Piber mit Musik und Konzerten

Im Lipizzanergestüt Piber wird der Almabtrieb schließlich gebührend gefeiert. Ab 15.30 Uhr warten Lipizzaner-Erlebnisse, Musik und das Pferdefilmfestival LIPIZZANIA auf die Besucher. Ab 18 Uhr sorgen schließlich Matakustix und Tagtraeumer für den musikalischen Abschluss des Tages. Der Eintritt zum gesamten Lipizzaner Almabtrieb ist frei. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Wer möchte, kann außerdem passend zum Anlass Tracht tragen – Dirndl, Lederhose und Co. sind ausdrücklich willkommen.

Kostenloser Shuttle zwischen den Stationen

Wer mehrere Stationen des Almabtriebs besuchen möchte, kann auf einen kostenfreien Shuttle-Service mit Oldtimer-Bussen zurückgreifen. Die Busse verbinden die ausgewiesenen Besucherparkplätze mit den Veranstaltungsorten und fahren am Veranstaltungstag im Zehn-Minuten-Takt. So lässt sich das Geschehen in Maria Lankowitz, Köflach und Piber bequem miteinander verbinden.

Infos im Überblick

  • Wann: Samstag, 12. September 2026
  • Wo: Maria Lankowitz, Köflach und Lipizzanergestüt Piber
  • Ab 10 Uhr: Musik- und Kulturprogramm
  • 12.15 Uhr: Schmücken der Lipizzaner beim Gasthaus Wiendl
  • 13 Uhr: Pferdesegnung am Schlossplatz in Maria Lankowitz
  • 14 Uhr: Festlicher Einzug in die Köflacher Innenstadt
  • Ab 15.30 Uhr: Musikprogramm und Lipizzaner-Erlebnis in Piber
  • Ab 18 Uhr: Konzerte von Matakustix und Tagtraeumer
  • Eintritt: frei
  • Shuttle: kostenlos, im Zehn-Minuten-Takt
  • Findet bei jeder Witterung statt
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