Sommer bleibt: So wird das Wetter in der Steiermark kommende Woche

Die Steiermark darf sich kommende Woche auf viel Sonne und weiterhin sommerliche Temperaturen freuen. Nur am Montag wird es am Nachmittag etwas unbeständiger, danach beruhigt sich das Wetter zunehmend.

Die neue Woche beginnt laut Prognose der GeoSphere Austria zunächst mit viel Sonnenschein. Bis über Mittag zeigt sich am Montag das Wetter in der Steiermark überwiegend freundlich und die Temperaturen steigen bereits kräftig an. Im Laufe des Nachmittags bilden sich allerdings vermehrt Quellwolken. Vor allem ausgehend vom Bergland sind dann einzelne Schauer und Gewitter möglich. Im Süden des Landes bleibt es voraussichtlich am längsten sonnig und auch die Gewittergefahr ist dort geringer. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Tagsüber werden 25 bis 31 Grad erreicht, wobei es im Süden am wärmsten wird.

Dienstag bringt viel Sonne

Am Dienstag setzt sich das sommerliche Wetter fort. Über weite Strecken scheint die Sonne, am Nachmittag können sich vor allem in der Obersteiermark wieder einige Quellwolken bilden. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter oder Regenschauer ist jedoch gering. Meist bleibt es trocken. Nach einer milden Nacht mit 12 bis 17 Grad klettern die Temperaturen auf 24 bis 29 Grad.

Mittwoch bleibt freundlich

Auch zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite. Der Mittwoch bringt häufig Sonnenschein, lediglich am Nachmittag entstehen wieder Quellwolken. Diese bleiben laut Prognose meist harmlos, sodass die Sonne vielerorts weiterhin zum Vorschein kommt. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 11 und 16 Grad, tagsüber werden 23 bis 28 Grad erwartet.

Donnerstag wird wieder sonniger

Am Donnerstag setzt sich das ruhige Sommerwetter fort. Über der Steiermark ziehen lediglich vereinzelt harmlose Wolken durch, insgesamt dominiert aber der Sonnenschein. Auch die Temperaturen bleiben sommerlich: Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad.

Hochdruck bringt sonniges Wochenende

Zum Ende der Woche deutet sich schließlich besonders stabiles Wetter an. Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets bleibt es in der Steiermark überwiegend sonnig und sommerlich warm. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 26 bis 30 Grad. Damit dürfte auch das kommende Wochenende vielerorts beste Voraussetzungen für Freibad, Ausflug oder eine Wanderung bieten.