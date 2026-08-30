Kleintransporter landet nach Unfall auf dem Dach

Ein Unfall hat am Sonntagmorgen die Feuerwehr Pöllau gefordert. Ein Kleintransporter kam von der Straße ab und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einer Fahrzeugbergung nach Prätis (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark alarmiert. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte zunächst den Unfallbereich ab. Ein Kleintransporter war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Zusätzlich lag ein umgestürzter Baum unmittelbar im Bereich des Unfallfahrzeugs.

Feuerwehr beseitigt Baum und birgt Transporter

Da sich keine verletzten Personen im Fahrzeug befanden, konnten die Einsatzkräfte direkt mit den Bergungsarbeiten beginnen. Zunächst wurde der Baum entfernt, um die weitere Arbeit an der Unfallstelle zu ermöglichen. Danach kam das Schwere Rüstfahrzeug mit Kran zum Einsatz. Damit wurde der Kleintransporter angehoben und anschließend sicher abgestellt. Auch ausgelaufene Betriebsmittel mussten von der Feuerwehr gebunden und die Unfallstelle abschließend gereinigt werden.

19 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach rund zwei Stunden waren die Arbeiten beendet und die Einsatzkräfte konnten wieder ins Rüsthaus zurückkehren. Die vollständige Einsatzbereitschaft wurde anschließend wiederhergestellt. Für die Fahrzeugbergung waren insgesamt 19 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Weitere vier Feuerwehrmitglieder blieben während des Einsatzes in Bereitschaft.