Bis zu 31 Grad: Steiermark startet sommerlich in die Woche

Die Steiermark startet sonnig und sommerlich warm in die neue Woche. Am Montag klettern die Temperaturen auf bis zu 31 Grad, bevor am Nachmittag aus dem Bergland erste Schauer und Gewitter aufziehen können.

Zum Wochenbeginn zeigt sich das Wetter zunächst von seiner freundlichen Seite. Bis in die Mittagsstunden dominiert in der Steiermark der Sonnenschein, gleichzeitig steigen die Temperaturen rasch an. Nach einer milden Nacht mit 12 bis 17 Grad werden am Nachmittag 25 bis 31 Grad erreicht, prognostiziert die GeoSphere Austria. Besonders warm wird es im Süden des Landes.

Nachmittags ziehen Gewitter auf

Im Laufe des Tages verändert sich das Wetter jedoch. Mit zunehmender Bewölkung wird der Sonnenschein am Nachmittag immer wieder unterbrochen. Vor allem vom Bergland ausgehend können sich Schauer und Gewitter entwickeln. Im Süden der Steiermark bleibt es dagegen voraussichtlich länger freundlich: Dort zeigt sich die Sonne am längsten und die Gewittergefahr ist geringer. Trotz der möglichen Wetterumschwünge bleibt der Montag insgesamt sommerlich warm bis heiß.