Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer (26) schwer verletzt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer kam Sonntagnachmittag bei Mariazell von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.

Schwer verletzt wurde ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Wien am Sonntagnachmittag, 30. August, bei einem Unfall auf der B 21 im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark. Der Mann war gegen 14.30 Uhr von Terz kommend in Richtung Mariazell unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 89,9 im Ortsteil Halltal geriet der 26-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen.

Motorradfahrer stürzt und rutscht in zweiten Wagen

Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Sturz. Anschließend rutschte er in einen weiteren Wagen, der ebenfalls auf der B 21 entgegenkam. Danach schlitterte der 26-Jährige über die Fahrbahn und eine angrenzende Böschung. Schließlich kam er auf einer Wiese neben der Straße zum Liegen.

Rettungshubschrauber brachte Verletzten ins Krankenhaus

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Amstetten gebracht. Warum der 26-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.