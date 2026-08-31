Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz: Auto kracht in Leitschiene

In den frühen Morgenstunden kam es am Montag auf der L 114 in Stanz (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall. Die Feuerwehr rückte mit 23 Einsatzkräften aus und musste einen Wagen aus der Leitschiene bergen.

Ein Verkehrsunfall beschäftigte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stanz am Montag in den frühen Morgenstunden. Gegen 3.51 Uhr wurde die Feuerwehr per Sirene zu einem Einsatz auf der L 114 im Bereich Fochnitz alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungsfahrzeug, einem Löschfahrzeug sowie einem Mannschaftstransportfahrzeug aus. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte zunächst die Unfallstelle ab und sorgten für den notwendigen Brandschutz. Zudem wurde der Verkehr während der Einsatzarbeiten geregelt.

Auto von Feuerwehr geborgen

Im Mittelpunkt des Einsatzes stand die Bergung des verunfallten Wagens. Das Fahrzeug war in der Leitschiene zum Stillstand gekommen. Die Feuerwehr zog den Wagen daraus und stellte ihn anschließend bei der nächsten Kehre sicher ab. Insgesamt standen 23 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stanz im Einsatz. Auch die Polizei St. Marein war vor Ort.