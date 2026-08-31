Anrainer klagen über Lärm: Polizei nimmt Bikes in Gleisdorf ins Visier

Immer wieder sorgten größere Moped- und Motorradgruppen im Raum Gleisdorf für Beschwerden. Am Wochenende nahm die Polizei deshalb rund 50 Zweiradlenker ins Visier und stellte mehrere Übertretungen fest.

Größere Gruppen von Moped- und Motorradlenkern sorgen im Raum Gleisdorf seit Wochen für Beschwerden. Nun reagierte die Polizei mit einer gezielten Schwerpunktaktion. Dabei wurden zahlreiche Zweiräder kontrolliert. Bei zwei Mopeds mussten die Kennzeichentafeln noch vor Ort abgenommen werden.

Rund 50 Zweiradlenker kontrolliert

Hintergrund der Kontrollen waren unter anderem Beschwerden von Anrainern über starke Lärmbelästigungen. Zudem gab es Hinweise darauf, dass einige Fahrzeuge technisch verändert oder leistungsgesteigert worden sein könnten. Am Samstagabend, 29. August, trafen Polizisten im Raum Gleisdorf schließlich auf eine Gruppe von rund 50 Zweiradlenkern. Mehrere Streifen sowie Kräfte der Bereitschaftseinheit waren im Rahmen des Verkehrsschwerpunkts im Einsatz.

Mopeds untersucht

Insgesamt wurden 15 Mopeds genauer unter die Lupe genommen. Dafür kamen die Fahrzeuge auf einen Mopedprüfstand, wo die Beamten unter anderem technische Veränderungen überprüfen konnten. Bei zwei Mopeds waren die festgestellten Mängel beziehungsweise Veränderungen so gravierend, dass die Polizei die Kennzeichentafeln abnahm. In einem weiteren Fall durfte der Lenker seine Fahrt nicht fortsetzen, weil das Moped gar nicht für den Verkehr zugelassen war. Darüber hinaus wurden mehrere Verwaltungsanzeigen erstattet und Organmandate verhängt.

Fünf Anzeigen wegen Alkohol am Steuer

Die Polizei kontrollierte am Wochenende aber nicht nur Zweiräder. Rund 100 Alkoholkontrollen wurden durchgeführt. Dabei stellten die Beamten fünf Fälle fest, in denen Lenker alkoholisiert unterwegs waren. In einem Fall wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem beschäftigt ein weiterer Fall die Ermittler: Ein Lenker hatte offenbar einen unterdrückten Zulassungsschein bei sich. Deshalb laufen nun auch strafrechtliche Ermittlungen.