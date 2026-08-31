Millionen-Pleite: Steirisches Traditions-Sägewerk kämpft ums Überleben

Das SCHAFFER SÄGEWERK-HOLZEXPORT GmbH aus Eppenstein im Bezirk Murtal hat am Montag, 31. August 2026, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben beantragt. Betroffen sind 69 Mitarbeiter und rund 100 Gläubiger. Die Passiva belaufen sich laut KSV1870 auf rund 29,3 Millionen Euro.

Traditionsbetrieb schlitterte in Pleite

Das Unternehmen betreibt ein Sägewerk mit einer durchschnittlichen Verschnittmenge von rund 100.000 Festmetern sowie Holzhandel und Holzexport. Der Betrieb blickt auf eine lange Geschichte zurück: Gegründet wurde er bereits 1914 und wird mittlerweile in der vierten Generation geführt. Die SCHAFFER Privatstiftung hält 74,9 Prozent der Anteile, die SMRH Handels GmbH weitere 25,1 Prozent.

Neue Produktionsanlage sorgte für Probleme

Als eine der Ursachen für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen die Investition in eine neue Produktionsanlage. Das Hochfahren der Anlage sei deutlich komplexer als ursprünglich geplant gewesen. Über längere Zeit habe weder die notwendige Anlagenverfügbarkeit noch die erforderliche Maßhaltigkeit in der Produktion sichergestellt werden können. Viele der technischen Probleme seien inzwischen weitgehend behoben. Die Schwierigkeiten hätten jedoch zu Kundenreklamationen und teilweise zu einem Vertrauensverlust bei Geschäftspartnern geführt. Zusätzlich sei die Marktlage in den wichtigsten Geschäftsfeldern seit längerer Zeit angespannt. Gleichzeitig sei das Rundholzpreisniveau trotz erheblicher Absatzprobleme weiterhin hoch geblieben. Auch die globale wirtschaftliche Unsicherheit sowie die Auswirkungen des anhaltenden Iran-Konflikts auf die Absatzmärkte hätten die Situation weiter verschärft. Letztlich seien zudem Kredite von finanzierenden Stellen fällig gestellt worden.

30 Prozent für die Gläubiger

Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut KSV1870 auf rund 29,3 Millionen Euro. Dem stehen Aktiva von rund 4,5 Millionen Euro zu Liquidationswerten gegenüber. Rund 100 Gläubiger sind vom Verfahren betroffen. Den Insolvenzgläubigern wird im Rahmen des Sanierungsplans eine Quote von 30 Prozent angeboten. Diese soll innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden.

Traditionsbetrieb soll weitergeführt werden

Trotz der Insolvenz ist die Fortführung des Unternehmens geplant. Die Sanierungsplanquote soll aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Dafür sind bereits Reorganisationsmaßnahmen vorgesehen. Aufgrund der derzeit schwierigen Marktlage soll der bisherige Zweischichtbetrieb vorübergehend auf einen Einschichtbetrieb umgestellt werden. Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Suche nach einem geeigneten Investor. Mit einem strategischen und finanziell starken Partner soll die langfristige Absicherung des Unternehmens und damit der Fortbestand des Traditionsbetriebs gewährleistet werden.

Sanierungsverwalter prüft Fortführung

Nun muss der zu bestellende Sanierungsverwalter prüfen, ob die Fortführung des Unternehmens tatsächlich im Interesse der Gläubiger liegt und ob der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann. „Der zu bestellende Sanierungsverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, erklärt René Jonke, Leiter der Region Süd beim KSV1870.

#Update: Sanierungsverfahren eröffnet

Wie der KSV1870 nun ergänzend informiert, ist am Montag, dem 31. August 2026 über das Vermögen der Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben eröffnet worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 12:17 Uhr aktualisiert