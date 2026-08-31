Radjugendtour durch Oststeiermark: Polizei sicherte alle Etappen

Fünf Tage lang kämpfte internationaler Radsportnachwuchs bei der Radjugendtour um Sekunden. Die Polizei sorgte mit einem mobilen Begleitkommando für die Sicherheit und zieht nun eine positive Bilanz.

Vom 26. bis 30. August 2026 stand die Oststeiermark ganz im Zeichen des Radsports. Bei der bereits 38. Internationalen Radjugendtour gingen Nachwuchsfahrer aus dem In- und Ausland auf anspruchsvollen Strecken an den Start. Für eine sichere Durchführung sorgte die steirische Polizei.

Von Bad Loipersdorf bis Birkfeld

Bereits zum achten Mal gastierte die internationale Radjugendtour in der Oststeiermark. Den Auftakt bildete der Prolog in Bad Loipersdorf, ehe das Teilnehmerfeld mehrere Etappen durch die Region absolvierte. Die Rennstrecken führten unter anderem von Hartberg nach Stubenberg am See, von Pöllau nach Vorau sowie von Waldbach-Mönichwald nach Friedberg. Zum Abschluss ging es von Weiz nach Birkfeld.

Sieben Polizeimotorräder im Einsatz

Für die verkehrspolizeiliche Absicherung war ein mobiles Begleitkommando der Landesverkehrsabteilung (LVA) Steiermark verantwortlich. Sieben Polizeimotorräder, ein Kommandofahrzeug und ein Schlussfahrzeug begleiteten das gesamte Teilnehmerfeld über die fünf Renntage. Zusätzlich unterstützten zahlreiche Polizistinnen und Polizisten der Bezirkspolizeikommanden Weiz und Hartberg-Fürstenfeld entlang der Strecke. Die wechselnde Streckenführung stellte die Einsatzkräfte dabei vor besondere Herausforderungen. Ortsdurchfahrten wechselten sich mit anspruchsvollen Passagen durch das oststeirische Hügelland ab. Eine laufende Abstimmung der eingesetzten Kräfte war daher notwendig.

Keine sicherheitsrelevanten Zwischenfälle

Trotz des großen Teilnehmerfeldes und der anspruchsvollen Strecken verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht ohne größere Probleme. An allen fünf Renntagen kam es zu keinen sicherheitsrelevanten Zwischenfällen. Die Landesverkehrsabteilung zieht daher eine positive Bilanz. Durch die koordinierte Zusammenarbeit der eingesetzten Polizeikräfte konnte die Radjugendtour an allen Tagen sicher begleitet werden. Die Polizei bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die professionelle Zusammenarbeit während der fünftägigen Veranstaltung.