Grazer (61) stürzt von Carport – Schwerverletzt

Ein 61-jähriger Grazer wollte Verwandten bei der Montage von Dachpaneelen auf einem Carport helfen. Dabei stürzte der Mann metertief ab und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Sonntagsausflug zur Familie endete für einen 61-jährigen Mann aus Graz im Krankenhaus. Der Steirer wollte am Sonntagmittag (30. August 2026) seiner Tochter und seinem Schwiegersohn in Weißkirchen (Bezirk Murtal/Steiermark) bei Bauarbeiten greifen. Gegen 11.10 Uhr befand sich der 61-Jährige auf dem Dach eines Carports, um Dachpaneele zu montieren, während Tochter und Schwiegersohn am Boden die Vorbereitungsarbeiten für das nächste Element erledigten.

Vermutlich Unachtsamkeit als Ursache

Vermutlich aus Unachtsamkeit verlor der Grazer auf dem Dach den Halt und stürzte vor den Augen seiner Angehörigen auf den Boden. Tochter und Schwiegersohn leisteten Erste Hilfe und wählten umgehend den Notruf. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der 61-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christopherus 17 ins Unfallkrankenhaus (UKH) Graz geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten die Beamten nicht feststellen.