Toll: Das war das Genuss-Weinfestival 2026 in Leoben

Das Weinfestival 2026 erwies sich erneut als Frequenzbringer für die Innenstadt. Über 4.200 Besucherzugänge zeugen von der enormen Anziehungskraft des Genuss-Events.

Das Genuss-Weinfestival 2026 mit seinen zahlreichen steirischen Winzern hat sich erneut als absoluter Publikumsmagnet für die Leobener Innenstadt erwiesen. Während der Veranstaltungszeit wurden insgesamt mehr als 4.200 Besucherzugänge gezählt. In Spitzenzeiten hielten sich über 1.900 Personen gleichzeitig auf dem Festivalgelände auf.

Besonders erfreulich für die Veranstalter zeigt sich die Herkunft der Gäste:

Nur rund ein Drittel kam direkt aus Leoben, während zwei Drittel aus den umliegenden Gemeinden und Bezirken wie Trofaiach, Niklasdorf, Bruck an der Mur oder Kapfenberg anreisten. Sogar Besucher aus Graz, Wien, Oberösterreich, Salzburg und Kärnten nutzten das Event für einen Ausflug.

Impuls für Gastronomie und Handel

Mit einer durchschnittlichen Verweildauer von rund drei Stunden bestätigte das Festival seine Attraktivität und seine wichtige wirtschaftliche Rolle für Gastronomie, Handel und Tourismus. Das Weinfestival zählt damit zu den stärksten Innenstadt-Events des Jahres. „Die Begeisterung der Besucher und die Zufriedenheit unserer Winzer bestätigen, welchen hohen Stellenwert diese Veranstaltung für Leoben hat. Sie belebt die Innenstadt, stärkt den regionalen Handel und die Gastronomie und trägt wesentlich zur positiven Wahrnehmung unserer Stadt bei“, zeigt man sich seitens der Verantwortlichen stolz über den nachhaltigen Wertschöpfungsimpuls für die gesamte Region.