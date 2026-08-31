Gewitter- und Hagelwarnung: Karte zeigt, wo es in der Steiermark ungemütlich wird

Eine schwache Kaltfront erreicht die Steiermark. Meteorologen warnen im gesamten Bundesland vor teils kräftigen Regenschauern, Gewittern, Hagel und Sturmböen.

Nach einem recht sonnigen und heißen Tagesbeginn mit Spitzenwerten von bis zu 34 Grad im Vulkanland ändert sich das Wetter am späten Montagnachmittag (31. August 2026) markant. Wie die GeoSphere Austria mitteilt, nimmt die Bewölkung von Westen her rasch zu. Im Zuge einer schwachen Kaltfrontpassage muss am späten Nachmittag und Abend im ganzen Land mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Eine gelbe Gewitterwarnung der GeoSphere gilt für die Steiermark vorerst von 16 Uhr bis Mitternacht.

©UWZ So sieht die Warnkarte der GeoSphere Austria aktuell aus.

UWZ warnt vor markantem Wetter und Hagel

Auch die Unwetterzentrale (UWZ) meldet für die Steiermark markantes Wetter mit einer erhöhten Gefahr für Gewitter und Hagel. In Deutschlandsberg und Voitsberg wurde sogar die „rote“ Warnung ausgeschrieben. Laut den Experten von Skywarn Austria zieht die Kaltfront nur langsam von Nordwesten über Österreich, wodurch die Luftmasse im Süden und entlang der Alpen sehr labil und schaueranfällig bleibt. Die Gewitterzellen bewegen sich nur langsam nach Süden, wodurch lokal hohe Niederschlagsmengen in kurzer Zeit zusammenkommen können. Wie Skywarn betont, liegt die Hauptgefahr bei kräftigem Starkregen, lokalem Hagel bis etwa 2 Zentimeter Durchmesser und Sturmböen.

©UWZ Die UWZ hat in der Steiermark in manchen Gebieten die orange und rote Warnung ausgeschrieben.

Beruhigung in der Nacht

Erst nach Mitternacht klingen die Niederschläge laut der GeoSphere von Westen her allmählich ab und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Die Temperaturen kühlen in der Nacht auf Werte zwischen 12 und 16 Grad ab.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 16:48 Uhr aktualisiert