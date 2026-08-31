Gewitter in der Steiermark: Warnstufe „rot“ in drei Bezirken

Unwetter-Warnung in der Steiermark: Eine Kaltfront sorgt für Gewitter, Hagel und Sturmböen. In den Bezirken Deutschlandsberg, Murau und Voitsberg gilt laut Unwetterzentrale bereits die rote Warnstufe.

Eine schwache Kaltfront sorgt am späten Montagnachmittag (31. August 2026) in der Steiermark für einen markanten Wetterumschwung mit teils kräftigen Regenschauern, Gewittern, Hagel und Sturmböen. Experten warnen vor allem vor lokal hohem Niederschlag, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen, ehe sich das Wetter nach Mitternacht wieder allmählich beruhigt. Wir haben berichtet: Gewitter- und Hagelwarnung: Karte zeigt, wo es in der Steiermark ungemütlich wird.

Drei steirische Bezirke in „Rot“

Aktuellen Angaben der Unwetterzentrale Österreich zufolge wurde auf der Warnkarte für die Steiermark bereits die rote Warnstufe ausgerufen, was vor allem Deutschlandberg, Murau und Voitsberg. Insbesondere sollen die Gebiete Hirschegg-Pack, Edelschrott, Mooskirchen (Voitsberg), Stadl-Predlitz, St. Georgen am Kreischberg, Ranten, Murau, St. Lambrecht, Teufenbach-Katsch, Niederwölz (Murau), Deutschlandsberg, Stainz, St. Stefan ob Stainz, Lannach, St. Josef, Frauental an der Laßnitz, Preding (Deutschlandsberg) betroffen sein – hier ist eine rote Warnung der UWZ ausgeschrieben.

Warnung der Meteorologen

„Bereits am Vormittag ziehen entlang der Alpen erste Schauer durch. Ab den Nachmittagsstunden bilden sich rasch weitere Quellwolken, aus denen sich Schauer und Gewitter entwickeln“, schildert Skywarn Austria in den sozialen Medien. Der meteorologische Schwerpunkt liegt zunächst im Bereich von Tirol über Salzburg bis in die Steiermark. Im weiteren Verlauf verlagert sich das Gewitter nach Osttirol, Kärnten und in die südliche Steiermark, heißt es weiter.