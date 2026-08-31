SPÖ Steiermark tourt mit Helpline durch Gemeinden

Die SPÖ Steiermark schickt ihre „Helpline“ auf die Straße: Mit einem umgebauten Transporter als mobiler Beratungstelle tourt die Partei in den kommenden Wochen durch die steirischen Städte und Gemeinden.

Seit über 17 Jahren bietet die SPÖ Helpline rasche und unbürokratische Unterstützung in schwierigen Lebenslagen. Nun bringt die steirische Sozialdemokratie ihr Angebot direkt zu den Bürgern: Mit einer eigenen Helpline-Tour fährt ein umgebauter Transporter als mobile Einsatzzentrale durch zahlreiche Regionen der Steiermark. Vor Ort bieten Experten kostenlose Beratungen zu drängenden Alltagsthemen wie Gesundheit, Pflege und Wohnen an. Finanziert wird die Soforthilfe über monatliche Solidarabgaben der SPÖ-Mandatare. „Politik beginnt für mich mit der Lebensrealität der Menschen. Genau diese Lebensrealität ist unser politischer Kompass. Mit der Helpline-Tour gehen wir deshalb bewusst dorthin, wo die Steirerinnen und Steirer ihren Lebensmittelpunkt haben“, erklärt SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher.

Niederschwellige Hilfe bei Teuerung und Pflege

Durch das mobile Angebot soll der Zugang zu Beratungen deutlich vereinfacht werden. Neben finanziellen Notsituationen – etwa durch die anhaltende Teuerung – bildet das Thema Pflege einen Schwerpunkt der Tour. „Die Menschen müssen nicht extra zu uns in die Büros oder Sprechstunden kommen, sondern wir kommen zu ihnen. Niemand soll mit seinen Problemen allein gelassen werden“, betont Bundesrätin und Helpline-Vertrauensperson Gabriele Kolar.

Das sind die Tour-Termine im Überblick: