Tragödie im Bezirk Leibnitz: 76-Jähriger stirbt nach Prall gegen Betonsäule

Ein 76-jähriger Autofahrer kam am Montagmorgen auf der B69 von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Betonsäule. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 76-Jähriger prallte in Gersdorf an der Mur unter einer Autobahnbrücke gegen eine Betonsäule.

Ein 76-Jähriger prallte in Gersdorf an der Mur unter einer Autobahnbrücke gegen eine Betonsäule.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagfrüh (31. August 2026) im Gemeindegebiet von Gersdorf an der Mur (Bezirk Leibnitz/Steiermark) ereignet. Gegen 7.30 Uhr war ein 76-jähriger Auto-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz auf der B69 in Fahrtrichtung Nordosten unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte unter einer Autobahnbrücke gegen eine Betonsäule.

Einsatzkräfte versuchten zu retten

Nachfolgende Autofahrer leisteten Erste Hilfe und wählten umgehend den Notruf. Die alarmierten Feuerwehrkräfte mussten den schwerst eingeklemmten Senior mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreien. Doch jede Hilfe kam zu spät: Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen. Die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche im Anschluss frei.

B69 stundenlang gesperrt

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B69 im Bereich der Autobahnauffahrt Gersdorf für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein.