Unfall in Tischlerei: Mann (31) gerät in laufendes Sägeblatt

Ein 31-jähriger Tischler geriet am Montagnachmittag bei Arbeiten in Bad Gleichenberg mit der Hand in eine Formatkreissäge. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Montag (31. August 2026) in einer Tischlerei im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg: Gegen 15 Uhr war ein 31-jähriger Tischler aus dem Bezirk Südoststeiermark mit Holzarbeiten an einer Formatkreissäge beschäftigt. Der Handwerker wollte gerade einen Keil aus einem Stück Holz zuschneiden, als das Unglück geschah: Er geriet mit der linken Hand direkt in das rotierende Sägeblatt.

Ins Krankenhaus nach Feldbach eingeliefert

Der 31-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins LKH Feldbach eingeliefert. Laut aktuellem Ermittlungsstand der Polizei lässt sich ein Fremdverschulden vorerst ausschließen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert.