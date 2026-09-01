Bis zu 28 Grad: Das bringt der Dienstag für die Steiermark

Nach einem wechselhaften Wochenstart zeigt sich das Wetter in der Steiermark pünktlich zum Monatsbeginn wieder von seiner freundlichen Seite. Wie die GeoSphere Austria mitteilt, ziehen Restwolken am Dienstag (1. September 2026) bald nach Südosten ab. Auch die lokalen Nebelfelder in den Tälern lösen sich am Morgen rasch auf, um der Sonne Platz zu machen. Zu Mittag und am Nachmittag erwartet die Steirer laut der GeoSphere Austria recht sonniges Wetter. Über dem Bergland zeigen sich zwar ein paar Quellwolken, die Schauerneigung bleibt jedoch sehr gering. Die Frühwerte bewegen sich zwischen 12 und 16 Grad, während die Temperaturen im Tagesverlauf angenehme Höchstwerte von 23 bis 28 Grad erreichen.

Länger sonnig auch in den steirischen Bergen

Für Bergsteiger und Wanderer gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Laut der GeoSphere Austria scheint vor allem im Norden teils von der Früh weg die Sonne, während vereinzelt Hangwolken für kurze Sichteinschränkungen sorgen können. Auch im Süden ziehen die Wolken rasch ab und machen einer längeren Sonnenphase Platz. Im Tagesverlauf bilden sich zwar größere Quellwolken und sehr hohe Gipfel können zeitweise in Nebel geraten, „meist sollte es aber trocken bleiben“, so die Experten der GeoSphere Austria. Dazu weht schwacher, in exponierten Lagen vereinzelt mäßiger Wind aus West bis Südwest. Die Temperaturen erreichen in 1.500 Metern Höhe 10 bis 17 Grad und in 2.000 Metern Höhe 8 bis 12 Grad.