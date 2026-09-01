Abschied von Franz Hasiba: Trauersitzung für Grazer Altbürgermeister

Anfang August sorgte die Nachricht vom Tod des früheren Grazer Bürgermeisters Franz Hasiba für große Anteilnahme. Nun nimmt auch der steirische Landtag am 8. September im Rahmen einer Trauersitzung offiziell Abschied.

Mehrere Jahrzehnte lang prägte Franz Hasiba die Politik in Graz und der Steiermark. Am 2. August 2026 verstarb der ehemalige Grazer Bürgermeister und Landtagspräsident im Alter von 93 Jahren, nur einen Tag vor seinem 94. Geburtstag. Wie 5 Minuten bereits berichtete, bekleidete Hasiba im Laufe seiner langen politischen Karriere zahlreiche Spitzenfunktionen, hier nachzulesen: Große Trauer: Grazer Altbürgermeister Franz Hasiba ist tot. Sein Weg führte ihn vom Landtag über das Grazer Rathaus bis in die Landesregierung und schließlich an die Spitze des steirischen Landtages. Nun wird ihm eine eigene Trauersitzung des Landtages Steiermark gewidmet.

Vom Grazer Bürgermeister bis an die Spitze des Landtages

Hasiba war über Jahrzehnte eng mit der steirischen Politik verbunden. Von 1983 bis 1985 stand er als Bürgermeister an der Spitze der Stadt Graz. Bekannt wurde diese Zeit auch durch die sogenannte „Halbzeitlösung“: Hasiba teilte sich die Bürgermeisterperiode mit dem späteren SPÖ-Stadtoberhaupt Alfred Stingl. Nach seiner Zeit im Grazer Rathaus wechselte Hasiba in die Landespolitik. Von 1985 bis 1991 war er Landesrat, anschließend übernahm er von 1991 bis 1993 das Amt des Landeshauptmann-Stellvertreters. Von 1993 bis 2000 fungierte er schließlich als Präsident des steirischen Landtages. Für sein Wirken wurde Hasiba unter anderem mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet.

Trauersitzung am 8. September

Gut einen Monat nach seinem Tod folgt nun der offizielle Abschied im Landtag. Landtagspräsident Gerald Deutschmann lädt für Dienstag, den 8. September 2026, um 9 Uhr zur Trauersitzung in die Landstube des Grazer Landhauses. Die Trauersitzung ist öffentlich und soll außerdem im Livestream des Landtages übertragen werden.

Kunasek und Khom erinnern an Hasiba

Auch die Spitze der steirischen Landespolitik wird bei der Trauersitzung zu Wort kommen. Landtagspräsident Gerald Deutschmann hält die Trauerrede. Anschließend sind Gedenkworte von Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom vorgesehen. Begleitet wird die Sitzung von einem Streichquartett unter der Leitung von Ernst Friessnegg. Auf dem Programm stehen unter anderem Händels „Largo“ und Bachs „Air“. Zum Abschluss soll die steirische Landeshymne erklingen.

„Bedeutsame Persönlichkeit“ der Steiermark

In der offiziellen Würdigung erinnert der Landtag auch an Hasibas beruflichen Werdegang als Agraringenieur und an seinen jahrzehntelangen Einsatz für das Gemeinwohl. Besonders hervorgehoben werden sein Verantwortungsbewusstsein, seine fachliche Kompetenz und seine menschliche Integrität. Mit Hasiba verliere die Steiermark eine „bedeutsame Persönlichkeit“ und einen überzeugten Demokraten, heißt es in der Einladung zur Trauersitzung. Sein politisches Wirken habe weit über seine Amtszeiten hinaus Spuren hinterlassen.