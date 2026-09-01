Nach Rekordhitze: Diese steirischen Freibäder gehen in die Verlängerung

Nach dem heißesten Sommer der österreichischen Messgeschichte bleiben mehrere Freibäder in Graz und der Steiermark im September geöffnet. Mancherorts kann sogar bis 13. September gebadet werden.

Dieser Sommer wird in Erinnerung bleiben: 2026 war in Österreich der heißeste Sommer der Messgeschichte, 5 Minuten hat berichtet: Extremsommer: 646 Hitzetote im Juni und Juli. Die Durchschnittstemperatur lag laut GeoSphere Austria um 2,6 Grad über dem Klimamittel 1991 bis 2020. Mehr als 100 Wetterstationen registrierten neue absolute Temperaturrekorde. Am 5. August wurde in Bad Deutsch-Altenburg mit 41,2 Grad sogar erstmals in Österreich die 41-Grad-Marke überschritten. Dazu kam eine außergewöhnliche Trockenheit. Österreichweit fiel rund ein Drittel weniger Niederschlag als üblich, womit der Sommer 2026 zu den fünf trockensten seit Beginn der Niederschlagsmessungen im Jahr 1858 zählt.

Grazer können noch bis Mitte September schwimmen

Trotz September ist die Badesaison dank anhaltender Sommertemperaturen in Graz und der Steiermark noch nicht vorbei. Mehrere Freibäder lassen ihre Becken länger geöffnet. Besonders erfreulich sieht es für Badefans in Graz aus. Bei den Grazer Stadtbädern reicht die Saison bis 13. September 2026. Im Augartenbad gelten im September Öffnungszeiten von täglich 10 bis 18 Uhr. Auch die Saisonkarten sind bis 13. September gültig. Das Bad Straßgang hält ebenfalls im September seine Tore offen. Das Naturbad ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Saison läuft auch hier bis 13. September. Wer lieber nach Eggenberg fährt, hat ebenfalls noch Gelegenheit für einen Sprung ins Freie: Das Freibad der Auster ist im September täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Saisonkarte der Grazer Bäder gilt bis 13. September.

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Auch außerhalb von Graz wird weitergebadet

Nicht nur in der Landeshauptstadt wird die Freibadsaison verlängert. Auch in mehreren steirischen Regionen stellen sich Betreiber auf zusätzliche Badetage im September ein. Dazu zählen unter anderem das Lilienbad in St. Marein bei Graz, das Freibad Semriach, das Wellenbad Gleisdorf, das Freibad Fürstenfeld sowie das Flussbad St. Ruprecht an der Raab. Auch das Familienbad Kirchbach und das Freibad Bad Gleichenberg sollen im September noch Badegäste empfangen. In der Ober- und Weststeiermark gibt es ebenfalls Möglichkeiten, den Sommer im Wasser zu verlängern. So unter anderem das Strandbad Niklasdorf, das Erlebnisbad Schladming und das Hietlbad Deutschlandsberg. Hinweis: Bei diesen Bädern können die tatsächlichen Öffnungstage vom Wetter und vom jeweiligen Betreiber abhängig sein. Vor der Anfahrt empfiehlt sich daher ein kurzer Blick auf die aktuellen Öffnungszeiten.

Rottenmann verlängert bis 13. September

Ganz konkret ist die Verlängerung beispielsweise in Rottenmann: Die Stadtgemeinde hat angekündigt, das Freibad bei Schönwetter bis 13. September 2026 geöffnet zu halten. Damit können Badegäste dort fast zwei zusätzliche Septemberwochen mitnehmen, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.