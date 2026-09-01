Rund 47.000 Steirer ohne Job: Arbeitslosigkeit steigt deutlich an

Die Lage am steirischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt: Ende August waren inklusive Schulungsteilnehmern 46.852 Menschen ohne Beschäftigung, 5,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig sinkt die Zahl der offenen Stellen.

Die erhoffte Entspannung am steirischen Arbeitsmarkt lässt weiter auf sich warten. Mit Ende August 2026 waren 39.389 Personen beim AMS Steiermark arbeitslos vorgemerkt. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet das einen Anstieg um 2.033 Personen beziehungsweise 5,4 Prozent. Hinzu kommen 7.463 Menschen, die derzeit an Schulungen teilnehmen. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengenommen, sind damit aktuell 46.852 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung. Das sind um 2.260 Personen oder 5,1 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Arbeitslosenquote steigt auf 6,7 Prozent

Während die Arbeitslosenzahlen nach oben gehen, bewegt sich die Beschäftigung kaum. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten wird derzeit auf rund 548.000 Menschen geschätzt und liegt damit um 0,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die geschätzte Arbeitslosenquote in der Steiermark kletterte gleichzeitig um 0,3 Prozentpunkte und liegt nun bei 6,7 Prozent. Österreichweit beträgt die Arbeitslosenquote 7,2 Prozent. Auch bei den offenen Stellen zeigt die Entwicklung nach unten. Aktuell sind dem AMS in der Steiermark 10.686 sofort verfügbare Jobs gemeldet, um 302 beziehungsweise 2,7 Prozent weniger als im August 2025. „Stagnierende Beschäftigung, mehr arbeitslose Personen, weniger offene Stellen: Die aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt zeigen klar, dass die steirische Wirtschaft weiter vor Herausforderungen steht“, fasst die stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin Yvonne Popper-Pieber die Situation zusammen.

Findest du auch, dass es schwierig ist einen Job zu finden? Ja Nein Wer arbeiten will, findet einen Job Teilweise Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ältere Arbeitnehmer besonders betroffen

Ein Blick auf die einzelnen Gruppen zeigt, dass sich die Entwicklung unterschiedlich stark bemerkbar macht. Bei Frauen nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber August 2025 um 6,7 Prozent auf 19.449 zu. Bei Männern beträgt der Anstieg 4,2 Prozent, insgesamt sind hier 19.940 Personen vorgemerkt. Besonders deutlich ist das Plus bei Menschen über 50 Jahren. 13.643 Personen dieser Altersgruppe waren Ende August arbeitslos, 8,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei den unter 25-Jährigen stieg die Zahl dagegen vergleichsweise moderat um 1,8 Prozent auf 3.976. Eine positive Entwicklung zeigt sich bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen: Hier sank die Zahl der Arbeitslosen um 7,2 Prozent auf 11.554. Auch die Zahl der Lehrstellensuchenden ging zurück. 1.165 Menschen waren Ende August auf der Suche nach einer Lehrstelle, ein Minus von 5,9 Prozent.

Deutlich weniger offene Lehrstellen

Auf der anderen Seite stehen allerdings auch weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung. 838 sofort verfügbare offene Lehrstellen waren beim AMS gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang um 10,9 Prozent. Bei den regulären offenen Stellen zeigt sich ein ähnliches Bild: Während die Zahl der Arbeitslosen steigt, ging die Zahl der gemeldeten sofort verfügbaren Stellen um 2,7 Prozent zurück.

IT-Bereich mit kräftigem Anstieg

Besonders unterschiedlich fällt die Entwicklung in den einzelnen Branchen aus. Den prozentuell stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit gibt es bei den Medien- und IT-Dienstleistungen. Hier sind 783 Personen arbeitslos gemeldet, ein Plus von 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei Reparaturen und sonstigen Dienstleistungen stieg die Arbeitslosigkeit um 13,3 Prozent. Im Bereich öffentlicher Dienst, Unterricht sowie Gesundheits- und Sozialwesen beträgt das Plus 9,0 Prozent, bei den wirtschaftlichen Dienstleistungen 7,4 Prozent. Es gibt allerdings auch Branchen, in denen weniger Menschen arbeitslos sind als noch vor einem Jahr. Im Bereich Verkehr und Lagerei beträgt das Minus 6,5 Prozent. In Beherbergung und Gastronomie ging die Zahl um 1,2 Prozent zurück, im Bauwesen um 0,8 Prozent.

Graz zählt mehr als 20.000 Arbeitslose

Auch zwischen den steirischen Regionen gibt es große Unterschiede. Mit Abstand die meisten arbeitslosen Personen werden in Graz ausgewiesen. Ende August waren es 20.765 Menschen, gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 7,1 Prozent. Prozentuell am stärksten stieg die Arbeitslosigkeit allerdings in Murau. Dort sind zwar lediglich 326 Personen arbeitslos gemeldet, die Zahl liegt aber 11,6 Prozent über jener des Vorjahres. Dahinter folgen Mürzzuschlag mit einem Plus von 10,1 Prozent, Judenburg mit 8,6 Prozent und Bruck/Mur mit 8,2 Prozent. Eine Verbesserung gibt es nur in wenigen Regionen: In Liezen sank die Arbeitslosigkeit um 2,3 Prozent, in Hartberg um 1,1 Prozent. Weiz verzeichnet mit 1.736 Arbeitslosen hingegen einen Anstieg um 3,5 Prozent.

Neue AMS-Geschäftsstelle öffnet heute in Weiz

Passend zum Monatswechsel gibt es beim AMS Steiermark auch eine größere organisatorische Veränderung. Heute, am 1. September, nimmt die neue AMS-Geschäftsstelle Weiz ihren Betrieb auf. Dafür wurden die bisherigen Geschäftsstellen in Gleisdorf und Weiz geschlossen beziehungsweise zusammengelegt. Der neue Standort befindet sich in der Birkfelder Straße 25 in Weiz und ist künftig für den gesamten politischen Bezirk zuständig. Die Leitung übernimmt Gabriele Maitz, die bislang stellvertretende Leiterin der AMS-Geschäftsstelle Gleisdorf war.

Damit startet das AMS in Weiz an einem neuen Standort und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die aktuellen August-Zahlen zeigen, dass sich der steirische Arbeitsmarkt weiterhin mit steigender Arbeitslosigkeit und einem rückläufigen Stellenangebot konfrontiert sieht.