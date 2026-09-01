Großbrand bei steirischem Traditionsbetrieb: Über 50 Kräfte im Einsatz

In Bierbaum bei Bad Blumau ist am Dienstag ein Brand in einem Gemüsebetrieb ausgebrochen. Das Feuer breitete sich vom Hofladen auf weitere Gebäudeteile aus. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Kurz nach 5 Uhr am Dienstagmorgen wurden mehrere Feuerwehren zu einem Großeinsatz nach Bierbaum in der Gemeinde Bad Blumau gerufen. In einem traditionsreichen Gemüsebetrieb war ein Feuer ausgebrochen. Ausgangspunkt des Brandes war nach bisherigen Informationen der Hofladen. Von dort breiteten sich die Flammen auf das Bürogebäude und eine angrenzende Lagerhalle aus. Mehr als 50 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand. Im Einsatz standen die Feuerwehren Bierbaum an der Safen, Bad Blumau, Burgau-Burgauberg, Fürstenfeld und Übersbach. Die Einsatzleitung hatte HBI Gerald Hanfstingl.

©BFV Fürstenfeld Deutlich schwieriger gestalteten sich anschließend jedoch die Nachlöscharbeiten.

Einsturzgefahr erschwerte Löscharbeiten

Die Einsatzkräfte gingen zunächst von außen gegen die Flammen vor. Dadurch gelang es, den Brand vergleichsweise rasch unter Kontrolle zu bringen. Deutlich schwieriger gestalteten sich anschließend jedoch die Nachlöscharbeiten. Teile der vom Feuer betroffenen Räume konnten aufgrund der Einsturzgefahr nicht betreten werden. Die Feuerwehr musste deshalb besonders vorsichtig vorgehen, um verbliebene Glutnester abzulöschen. Erst gegen 8 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Ganz beendet war der Einsatz damit allerdings noch nicht: Eine Feuerwache blieb vor Ort.

©BFV Fürstenfeld Erst gegen 8 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch völlig offen. Auch über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor. Nun sollen Ermittler klären, was den Großbrand ausgelöst hat. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Betrieb wird bereits in fünfter Generation geführt

Der betroffene Gemüsebetrieb hat in der Region eine lange Geschichte und wird bereits in fünfter Generation geführt. Bekannt ist das Unternehmen insbesondere für heimische Gemüseprodukte und seine Ausrichtung auf sogenannte Superfoods. Wie stark der Brand den laufenden Betrieb beeinträchtigt und welche Folgen die Schäden an Hofladen, Büro- und Lagerbereichen haben, ist derzeit noch nicht bekannt.