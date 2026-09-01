Schwerer Forstunfall: Sohn musste alles mit ansehen

Bei Forstarbeiten in Greinbach wurde ein 45-Jähriger zwischen Baumstämmen eingeklemmt und schwer verletzt. Sein Sohn leistete Erste Hilfe, die Feuerwehr rettete den Mann aus dem Waldstück.

Gegen 10.20 Uhr war ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in einem abschüssigen Waldstück in Greinbach mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Beim Versuch mit einer Motorsäge eine Fichte umzuschneiden, verkeilte sich diese. Er schlug einen Keil in den Baum, wodurch sich dieser beim Umfallen verdrehte und er zwischen dem umfallenden und einem bereits umgeschnittenen Baum eingeklemmt wurde. In der Folge rollten die Baumstämme weg und er rutschte die Böschung hinunter.

Mann bei Forstunfall schwer verletzt: Sohn leistete erste Hilfe

Sein Sohn, welcher den Vorfall aus der Nähe beobachtet hatte, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Penzendorf, im Einsatz mit 15 Kräften, retteten den 45-Jährigen. Nach der Erstversorgung wurde der 45-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz geflogen.