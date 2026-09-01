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Foto auf 5min.at zeigt den Grazer Hauptplatz und den Grazer Uhrturm.
Der Mittwoch bringt in der Steiermark einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern.
Steiermark
01/09/2026
Prognose

Sonne, Wolken, Schauer: Wetter-Mix am Mittwoch in der Steiermark

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft. Nach sonnigen Phasen steigt am Nachmittag vor allem im südlichen Bergland die Schauer- und Gewittergefahr.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Der Mittwoch bringt in der Steiermark einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Während es im Norden bereits am Morgen recht freundlich ist, halten sich im Südosten zunächst noch Wolken und letzte Reste nächtlicher Schauer. Bis Mittag setzt sich jedoch in weiten Teilen des Landes die Sonne durch. Am Nachmittag entstehen wieder vermehrt Quellwolken. Besonders vom südlichen Bergland ausgehend steigt gegen Abend die Wahrscheinlichkeit für einzelne Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen bleiben angenehm warm: In der Früh werden 11 bis 16 Grad erwartet, am Nachmittag erreichen die Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad.

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