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Symbolfoto von 5min.at: Ein offenes Rettungsauto bei Nacht
Für den 47-jährigen Niederösterreicher kam jede Hilfe zu spät.
Liezen
02/09/2026
Nicht angeschnallt

Tödlicher Crash in der Steiermark: Mann (47) prallt gegen Steinmauer und stirbt

Bei Altenmarkt bei St. Gallen (Steiermark) kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger kam mit seinem Pkw von der B115 ab und prallte gegen eine Steinmauer.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Kurz vor 20 Uhr war der 47-jährige Niederösterreicher mit seinem Wagen auf der B115 von Altenmarkt (Bezirk Liezen) kommend in Richtung Weyer unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenmarkt leiteten nach dem Unfall sofort erste Reanimationsmaßnahmen ein. Für den 47-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – letztlich konnte nur mehr sein Tod festgestellt werden.

B115 zweieinhalb Stunden gesperrt

er Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angegurtet. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Für die Dauer des Einsatzes musste die B115 für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt und St. Gallen standen mit insgesamt 36 Kräften im Einsatz.

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