Cobra rückt aus: 67-Jähriger richtet Revolver auf Polizisten und drückt ab

Eigentlich waren Polizisten am Montagmorgen wegen einer Lärmbelästigung nach Spielberg gerufen worden. Wenig später wurde daraus ein Einsatz für die Cobra: Ein 67-Jähriger richtete einen Revolver auf die einschreitenden Beamten und betätigte den Abzug.

Polizisten sehen Mann mit Waffe

Gegen 5.50 Uhr wurden die Polizisten zu einem Wohnhaus gerufen. Aus einer Parterrewohnung war lautstark Musik zu hören. Mehrfaches Klopfen, Läuten und Rufen an der Wohnungstür blieb erfolglos. Die Beamten begaben sich daraufhin auf die andere Seite des Hauses und forderten den Bewohner durch ein geöffnetes Fenster auf, die Musik leiser zu drehen oder abzuschalten. Dabei bemerkten sie, dass der 67-Jährige auf der Couch saß und mit einer Faustfeuerwaffe hantierte. Die Polizisten forderten ihn sofort auf, die Waffe wegzulegen. Doch der Mann richtete den Revolver in Richtung der Einsatzkräfte und betätigte den Abzug.

Revolver war ungeladen

Wie sich später herausstellte, war die Waffe zu diesem Zeitpunkt nicht geladen. Die Polizisten zogen sich dennoch zurück und sicherten das Wohnhaus mit Unterstützung weiterer Streifen. Anschließend wurde das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen. Die Spezialkräfte nahmen den 67-Jährigen schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in seiner Wohnung fest. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Zwei Waffen sichergestellt

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Polizisten zwei Faustfeuerwaffen sicher. Eine davon besaß der Mann legal, die zweite dürfte sich hingegen unrechtmäßig in seinem Besitz befunden haben. Gegen den bislang unbescholtenen 67-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich grundsätzlich geständig. Er räumte ein, den Revolver unter Alkoholeinfluss auf die Polizisten gerichtet zu haben. Der Mann befindet sich über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in der Justizanstalt Leoben in Haft. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.