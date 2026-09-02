Schüler liefern die Ideen, Grazer Künstler macht daraus ein Mural

Schülerinnen und Schüler entwickelten die ersten Entwürfe, der Grazer Künstler stebo machte daraus ein fertiges Kunstwerk. Nun schmückt ein farbenfrohes Mural das Schulzentrum Tragöß-St. Katharein.

Erst entwickelten Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Ideen, anschließend übernahm ein Grazer Künstler: Am Schulzentrum Tragöß-St. Katharein ist ein neues Mural entstanden. Das farbenfrohe Kunstwerk verbindet die Kreativität der Jugendlichen mit der künstlerischen Handschrift von stebo.

Schüler entwickelten eigene Entwürfe

Den Anfang machte eine Schulklasse des Schulzentrums. In mehreren Gruppen setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage auseinander, wie das geplante Mural aussehen könnte. Dabei entstanden unterschiedliche Entwürfe. Auch die Gemeinde und politische Vertreter waren in den Gestaltungsprozess eingebunden. Schließlich wurde aus den verschiedenen Ideen ein Hauptentwurf ausgewählt. Diesen nahm der Grazer Künstler stebo als Grundlage und entwickelte ihn künstlerisch weiter. Dabei übersetzte er die Ideen der Jugendlichen in seine eigene Bildsprache.

©Schüleridee | Von einer Schüleridee…

Schülerideen bleiben im Mittelpunkt

Das Ergebnis ist ein Kunstwerk, das deutlich auf die ursprünglichen Entwürfe zurückgeht, gleichzeitig aber die Handschrift des Grazer Künstlers trägt. „Für mich war wichtig, die ursprüngliche Idee zu erhalten und daraus ein starkes, stimmiges Gesamtbild zu entwickeln, das zur Schule und zur Region passt“, erklärt stebo.

Grüner See als Herz

Auch die Region findet sich im fertigen Mural wieder. Berge, Sonne, Bäume, eine Brücke und ein Weg wurden in das Motiv integriert. Besonders prominent ist der Grüne See, eines der bekanntesten Wahrzeichen von Tragöß. Im Kunstwerk wird er als Herz dargestellt und bildet damit einen besonderen Mittelpunkt des Murals. So treffen am Schulzentrum die Ideen der Schülerinnen und Schüler, die regionale Identität und die künstlerische Handschrift von stebo aufeinander.