Süßer Nachwuchs in Herberstein: Seltene Eselrasse bekommt Baby

In der Tierwelt Herberstein gibt es Grund zur Freude: Ein Weißer Barockesel ist zur Welt gekommen. Die seltene Eselrasse ist in Österreich nur an wenigen Orten zu sehen.

In der steirischen Tierwelt Herberstein gibt es derzeit besonders süße Neuigkeiten: Bei den Weißen Barockeseln wurde Nachwuchs geboren. Für den Tierpark ist die Geburt etwas Besonderes, denn die seltene Eselrasse wird in Österreich nur an wenigen Standorten gehalten. Neben Herberstein sind die Tiere unter anderem im Schloss Hof in Niederösterreich und im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel im Burgenland zu sehen.

Weißer Barockesel äußerst seltene Tierart

Weiße Barockesel zählen zu den seltenen Eselrassen. Charakteristisch ist neben ihrem hellen Fell auch ihre besondere Zuchtgeschichte. Für Besucher der Tierwelt Herberstein gibt es damit aktuell einen besonderen Grund, bei den Eseln vorbeizuschauen: Der kleine Vierbeiner ist der jüngste Bewohner der Herbersteiner Tierwelt.