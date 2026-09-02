Lkw kracht im Murtal gegen Felsen

Ein Sattelzug kam Mittwochfrüh auf der B78 bei Weißkirchen (Bezirk Liezen) von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt, die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 3.30 Uhr ereignete sich auf der B78 im Bezirk Murtal ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus Moldau war mit einem Sattelzug von Kärnten kommend in Richtung Wien unterwegs. Im Bereich von Straßenkilometer 9,3 geriet das Schwerfahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn. Anschließend prallte das Sattelzugfahrzeug gegen einen Felsen.

©BFV Judenburg

Lkw-Lenker wurde leicht verletzt

Der 40-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in das LKH Murtal am Standort Judenburg gebracht. Am Sattelzugfahrzeug entstand Totalschaden, auch der Sattelanhänger wurde beschädigt.

Öl tritt aus, Straße gesperrt

Durch die Kollision traten sowohl Motor- als auch Getriebeöl aus. Das Erdreich im Unfallbereich wurde dadurch verunreinigt und muss von einer Fachfirma ausgehoben und entsorgt werden. Die B78 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der notwendigen Arbeiten von etwa 3.30 Uhr bis kurz vor 6 Uhr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 12:46 Uhr aktualisiert