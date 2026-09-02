Unwetter im Anmarsch: Rote Warnstufe für diese steirischen Bezirke

In mehreren Teilen der Steiermark muss am Mittwochnachmittag und -abend mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden. Für zahlreiche Bezirke gilt laut Unwetterzentrale (UWZ) derzeit sogar die rote Wetterwarnstufe.

Bereits die GeoSphere Austria hatte für Mittwoch, den 2. September, im Tagesverlauf eine zunehmende Gewittergefahr prognostiziert. Am Nachmittag wechselten sich zunächst Sonne und Quellwolken ab. Mit zunehmender Quellbewölkung sollen sich anschließend lokale Schauer und Gewitter entwickeln. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 29 Grad.

Rote Wetterwarnung für mehrere steirische Bezirke

Besonders aufmerksam sollte die Wetterentwicklung derzeit in Graz, Graz-Umgebung, Voitsberg und Deutschlandsberg verfolgt werden. Für diese Bezirke gibt die UWZ derzeit eine rote Wetterwarnung aus. Auch für Teile der Bezirke Leibnitz, Murtal, Bruck-Mürzzuschlag und Hartberg-Fürstenfeld besteht eine rote Wetterwarnung. Die rote Warnstufe steht laut UWZ für „starkes Unwetter“. Bei Gewittern können demnach kräftiger Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten. Lokal können die Auswirkungen dabei besonders heftig ausfallen.

©UWZ Rote Wetterwarnung für mehrere steirische Bezirke. Stand: 2. September /16.30 Uhr

Auch am Mittwochabend sind laut GeoSphere Austria noch vereinzelt gewittrige Schauer möglich. Im Laufe der Nacht beruhigt sich das Wetter dann zunehmend. Die Bewölkung lockert auf und es bleibt weitgehend trocken. Lediglich im Nordosten können die Wolken gegen Donnerstagmorgen wieder dichter werden. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 10 bis 16 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 16:32 Uhr aktualisiert